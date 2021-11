Black Friday 2021, motiv de păcăleală și țepe online: au crescut fraudele cu 200%

Pe lângă magazinele online care au fost amendate din cauza modului eronat, fals sau mincinos în care ți-au servit ”oferte” de Black Friday 2021, Kaspersky atrage atenția și a fraudelor un pic mai tradiționale care explodează în sezonul ofertelor.

La fel ca în fiecare an, atacurile de tip phishing au explodat în perioada premergătoare campaniilor de Black Friday. Ca referință, numărul total de atacuri de tip phishing financiar deghizat în sisteme de plată electronică s-a dublat din septembrie (627.560) până în octombrie 2021 (1.935.905), ceea ce indică o creștere cu 208%. Această particularitate, dar și alte constatări interesante sunt evidențiate în raportul realizat de Kaspersky „Black Friday 2021: How to Have a Scam-Free Shopping Day” (Cum să ai o zi de reduceri fără fraude).

Black Friday 2021, sezonul fraudelor pe internet

În timp ce foarte mulți oameni strâng bani pe parcursul unui întreg an pentru a efectua diverse achiziții de Black Friday, infractorii cibernetici dedică și ei o cantitate semnificativă de timp în același sezon al ofertelor. Hackerii crează o mulțime de pagini care par foarte similare cu principalele magazine online, dar și cu sistemele de plată electronică.

Această practică este comună pe parcursul întregului an, dar de Black Friday explodează. În primele zece luni ale anului 2021, produsele de securitate Kaspersky au detectat peste 40 de milioane de atacuri de tip phishing. Majoritatea vizau platformele eCommerce și eShopping, dar și instituții bancare. Cele mai multe dintre ele au fost identificarte în ultima lună, lună și jumătate. Punctual, numărul total de încercări de phishing financiar care vizează sistemele de plată electronică s-a dublat din septembrie (627.560) până în octombrie (1.935.905) – o creștere cu 208%.

În privința platformelor care au fost cele mai clonate în tentative de phishing, discutăm, în mod previzibil, de Amazon, urmat de eBay, Alibaba și Mercado Libre.

„Asistăm mereu la intensificarea activității de fraudă în timpul sezonului Black Friday. Poate ceva mai neașteptată este atenția acordată sistemelor de plată electronică. De data aceasta, am descoperit o creștere uriașă, cu 208%, a numărului de atacuri care imită cele mai populare sisteme de plată. Desigur, fiecare nouă aplicație de plată este văzută de atacatori ca o nouă oportunitate de a exploata utilizatorii”, spune Dan Demeter, expert în securitate la Kaspersky.

„Așadar, pentru a vă proteja datele și finanțele, o practică sigură este să vă asigurați că pagina de plată online este sigură: veți ști că este dacă adresa URL a paginii web începe cu HTTPS în loc de HTTP obișnuit și afișează pictograma unui lacăt, care va apărea de obicei lângă URL”, a concluzionat oficialul Kaspersky.