Black Friday 2021 la eMag – câte produse vor fi la reducere în acest an, la ce sunt cele mai bune oferte

eMag a programat Black Friday 2021 în acest an pe data de 12 noiembrie. Asta înseamnă că mai sunt doar câteva zile până la cea mai importantă perioadă de reduceri din an pe cel mai mare magazin online de pe meleaguri mioritice.

Cu câteva zile înainte de Black Friday 2021 la eMag, comerciantul online a publicat câteva statistici menite să crească și mai mult interesul internauților. Cu această ocazie, poți afla cât de atractive vor reducerile, despre ce produse este vorba și cât de mari vor fi stocurile. Nu de alta, dar în anii trecuți au fost numeroase probleme pe zona de stocuri mai ales în cazul unor produse foarte căutate cu reduceri substanțiale, precum telefoane, laptopuri sau console. Acestea s-au ”evaporat” în doar câteva secunde de la deblocare site-ului.

Black Friday la eMag în 2021

Conform datelor publicate de eMag pe marginea subiectului, în ziua de Black Friday, totalul reducerilor programate este de 330 milioane de lei la un total de 4,5 milioane de produse. Acestea vor fi disponibile la ofertă atât din partea eMag, cât și a comercianților din Marketplace.

„De Black Friday ai ocazia să faci economii la ceea ce îți trebuie sau pur și simplu la ceea ce îți place. Black Friday este cel mai bun moment pentru achiziții, am negociat și noi și sellerii din Marketplace cu mii de producători și am concentrat acest efort pentru o singură zi, ziua cu cele mai multe reduceri din an, 12 noiembrie. Am investit masiv într-un nou depozit, în tehnologie și în rețeaua easybox pentru a le da oamenilor ocazia să se bucure de o experiență bună în ecommerce,” a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

În ceea ce privește cele mai căutat produse de Black Friday, pe primele locuri ale clasamentului se numără electrocasnice mici, televizoare, telefoane mobile, dar și haine, respectiv electrocasnice mari. De acest eveniment de reduceri, se pare că au auzit aproximativ 90% dintre români, iar cei care vor să profite de oferte au un buget alocat de aproximativ 2200 lei.

eMag și-a propus să livreze toate produsele comandate de Black Friday până pe 26 noiembrie. În ceea ce privește stocurile, lista oficială cu produsele care vor fi disponibile la ofertă este următoarea:

75.000 de televizoare

130.000 de smartphone-uri și gadget-uri

30.000 laptopuri

35.000 frigidere și mașini de spălat

250.000 de electrocasnice mici

500.000 de produse fashion

300.000 de parfumuri și cosmetice

600.000 de jocuri și jucării

600.000 de articole pentru casă și grădină

150.000 de articole pentru sport și echipament sportiv

40 de tone de cafea

100.000 de sticle de băuturi alcoolice

150.000 de produse și echipamente medicale

1 milion de scutece

Produse speciale

Peste 47.000 de nopți de cazare în România și în afara țării

Peste 80.000 de litri de combustibil

Peste 5.000 de vouchere pentru bilete de avion, reduse cu 50%

Peste 27.000 de kilograme de carne de porc

Singura sticlă din România de Single Malt Talisker veche de 41 de ani la prețul de 13.999 de lei

Pachet de 12 sticle Jameson cu ciubăr la preț de 4.999 de lei

Autorulote pentru noi experiențe

Închirieri rulote, mașini, servicii taxi și car sharing

Abonamente de telefonie

Servicii medicale

Monede și lingouri de aur

Ceasuri și bijuterii de lux

Cursuri și experiențe inedite