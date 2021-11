Black Friday 2021: Flanco a picat, sub presiunea traficului

Black Friday 2021 a început deja, pentru majoritatea românilor care și-au propus ca anul acesta să pună mâna pe marile reduceri ale lunii noiembrie. Pe fondul traficului intens, unul dintre cele mai populare magazine de electronice și electrocasnice din România, a picat.

Este vorba despre renumitul Flanco. Se pare că românii au s-au îmbulzit să prindă ofertele anunțate de marele retailer, iar site-ul operatorului nu a făcut față unui volum de trafic atât de mare.

Din dorința de a nu-și pierde clienții, reprezentanții magazinului online Flanco au distribuit un mesaj prin care își prezintă scuzele și anunță că se lucrează pentru remedierea problemelor tehnice apărute pe site.

Situația e neplăcută pentru clienți, mai ales că, în plină perioadă a reducerilor, site-ul unui alt mare operator, Altex, ar putea fi închis de autorități, din cauza neregulilor descoperite de inspectori, în urma unor controale privind ofertele de Black Friday.

Îți amintesc faptul că, potrivit ANPC, marți, 9 noiembrie, comisarii au intrat pe site-ul www.altex.ro, unde au constatat că „operatorul economic promova produse ca fiind la reducere de preţ, fără a aplica reducerile din preţul de referinţă (cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus)”.

Pentru această perioadă de reduceri, autoritățile recomandă consumatorilor să fie mult mai vigilenți. pentru că în spatele unor oferte aparent de nerefuzat, se pot ascunde adevărate păcăleli.

„ANPC ii sfatuieste pe consumatori sa manifeste atentie sporita atunci cand doresc sa achizitioneze bunuri, in perioada reducerilor, pentru a se proteja, in cazul in care apar abateri de la legislatia in vigoare practicate de unii dintre operatorii economici si ii asigura pe cetateni ca supravegheaza, la randul sau, permanent piata pentru a preintampina sau sanctiona astfel de cazuri”, a mai informat ANPC.