Bitcoin, ”niciodată” mai scump: schimbarea uimitoare de pe piața criptomonedelor

Amatorii de Bitcoin au multe motive de bucurie la mijlocul acestei săptămâni, în speranța în care au deja câteva criptomonede în portofoliu. Principala monedă virtuală a trecut printr-o perioadă foarte dificilă, dar se pare că răsare din nou soarele și pe strada sa.

După câteva vești bune la finalul săptămânii trecute, Bitcoin își continuă ascensiunea și atinge performanța de a trece, din nou, pragul de 55.000 de dolari. Valoarea nu este neapărat un record absolut pentru principala activă cripto, dar reprezintă un motiv de bucurie pentru investitori. Este cea mai mare valoare din ultimele cinci luni.

Bitcoin, pe plus, la fel și alte criptomonede

La momentul redactării acestui material, valoarea unui Bitcoin gravitează în jurul pragului de 54.805 dolari, dar în ultimele 24 de ore, a sărit de 55.000, la fel ca în vremurile bune. De asemenea, având în vedere trendul ascendent, are mari șanse să ajungă la 60.000, dacă nu se mai anunță un efort agresiv de reglementare a criptomonedelor din China sau Statele Unite ale Americii.

Tot acum, Ethereum a depășit pragul de 3500 de dolari și se tranzacționează cu aproximativ 3529, ca un apogeu al unui trend ascendent început pe 28 septembrie. Ultima oară când a gravitat în jurul valorii de 3600 de dolari, a fost 15 septembrie.

Revenind însă la Bitcoin, creșterea până la 55.000 de dolari cu este cu atât mai impresionantă cu cât, în urmă cu o zi, era în jurul pragului de 50.000 de dolari. În cazul Ethereum, creșterea a fost de doar 4% de la o zi la alta, dar, din nou, a reprezentat un bonus important pentru investitori.

Creșterea din această perioadă vine ca o consecință a unui anunț foarte important din partea Bank of America din SUA. Instituția bancară insistă pe faptul că va realiza un efort de cercetare pentru a înțelege mai bine cât de mari sunt beneficiile care pot fi desprinse din cripto pentru o varietate foarte mare de industrii. „Credem că activele digitale de acest tip ar putea reprezenta o altă categorie de active. Bitcoin este important, dar ecosistemul activelor digitale înseamnă mai mult de atât. Cercetarea noastră are rolul de a explora implicațiile în diverse industrii inclusiv industrie, finanțe, tehnologie, lanțuri de aprovizionare, social media și gaming”, a afirmat Alkesh Shah, director al diviziei „Global Cryptocurrency and Digital Asset Strategy” de la Bank of America.