Bill Gates tocmai a divorțat oficial de soția lui, Melinda. Ce avere îi va rămâne femeii de pe urma mariajului cu miliardarul

Miliardarul Bill Gates a divorțat oficial de soția sa, Melinda French, la începutul acestei săptămâni.

Luni, un judecător a semnat actele de divorț dintre Bill Gates și soția sa, Melinda, astfel a luat sfârțit mariajul de 27 de ani dintre cei doi.

Bill Gates a fost mulți ani la rând cel mai bogat om din lume, iar acum continuă să domine clasamentul, de pe poziții secundare, însă averea lui se ridică la o sumă impresionantă. Vorbim despre o avere netă estimată la 146 de miliarde de dolari, potrivit Indexului Miliardarilor realizat de Bloomberg.

Încă nu se știe cu exactitate valoarea averii ce i se va cuveni Melindei în urma divorțului, dar e posibil ca femeia să plece din mariaj cu 50% din averea miliardarului, a cărui soție a fost timp de 27 de ani.

Cuplul, care are împreună trei copii adulți, a anunțat că divorțează în luna mai, după 27 de ani de căsătorie, spunând că nu mai pot „crește împreună”. French Gates a declarat într-o instanță de judecată, din luna mai, că nu își va schimba numele după divorțul de celebrul ei soț.

Îți amintesc faptul că, în primăvara acestui an, cei doi soți au dat publicității următorul mesaj „După o îndelungă considerare și multă muncă pentru relația noastră, am luat decizia de a pune capăt căsniciei noastre. În ultimii 27 de ani am crescut trei copii incredibili şi am construit o fundaţie ce funcţionează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viaţă sănătoasă şi productivă”.