Banca importantă din România care schimbă regulile jocului: renunță la numerar și îți ia ”chirie” la depozite

După câteva săptămâni de speculații pe marginea subiectului, una dintre cele mai importante bănci din România se aliniază la valorile occidentale în defavoarea clienților români. Elimină numerarul dintr-o mare parte a tranzacțiilor, începe să taxeze depozitele (dobândă negativă) și să-și închidă reprezentanțele.

Clienții Raiffeisen Bank încep săptămâna cu un val de vești proaste. Se va schimba radical modul de interacțiune cu banca. De exemplu, nu vei mai putea ridica bani din bancă, nu vei mai putea face plăți sau achita ratele la credite direct la ghișeele bănci. Aceste operațiuni vor fi imposibile. Pur și simplu, orice servicii cu numerar în interiorul sediului unei bănci nu vor mai fi disponibile. Noroc că nu dispar și bancomatele. Acestea te vor ajuta în continuare să scoți bani, dacă ești adeptul plăților cu numerar.

Schimbarea cea mai mare și motivul pentru care Raiffeisen s-ar putea să piardă unii dintre clienții de top ține însă de introducerea dobânzilor negative la anumite depozite. Este ca și cum îți va lua chirie pentru găzduirea banilor. Respectiva ”chirie” este descrisă ca o taxă de administrare și, cel puțin momentan, se aplică doar în cazul conturilor cu peste 500.000 de euro. La final, însă, acea taxă se reflectă în mai puțin bani în cont la finalul anului decât la început.

Raiffeisen merge pe urmele ING, dar alte bănci vor face la fel

În 2019, când ING România a închis ultimele casierii din sediile bancare, a părut o decizie ciudată. Acum, însă, tinde să devină normalitate, în contextul în care tot mai mulți oameni s-au obișnuit să efectueze achiziții cu cardul sau plăți pe internet. Este doar o chestiune de timp până când și alte bănci vor face la fel ca ING. Raiffeisen Bank este a doua care introduce aceleași politici.

Ca referință, clienții care făceau retrageri de la ghișeu, care aveau oricum comisioane mai mari, vor putea face acum retrageri doar de la bancomate. Aceasta este singura opțiune și pentru cei care au luat credite de la Raiffeisen și vor să folosească banii cash. Persoanele care utilizau ghișeul pentru plăți și transferuri vor trebui să utilizeze de acum internet bankingul.

“Urmărim în primul rând creșterea gradului dumneavoastră de satisfacție, prin înlocuirea timpului petrecut la coadă la ghișeu pentru operațiuni cu numerar, cu mai mult timp acordat pentru consultanță. În continuarea proiectului nostru „agenții fără casierii”, serviciul “operațiuni cu numerar” nu va mai fi disponibil. Orice operațiune de retragere de numerar din conturile curente, inclusiv pentru utilizarea în numerar a creditelor contractate de la Bancă, va putea fi efectuată de la orice bancomat, doar de către clienții care dețin un card, emis de Raiffeisen Bank România”, arată Raiffeisen într-o notificare trimisă clienților.

Vizavi de alinierea la practicile occidentale, în zona euro, de ceva timp, dobânda la depozite aplicată de Banca Centrală Europeană este de -0,5% pe an. În acest context, Raiffeisen Bank nu mai acceptă depozite noi în euro din 2019, dar vrea să scape și de sumele mari pe care le are deja în conturile curent. Astfel, de la 1 iunie 2022 introduce o taxă de 0,25% pe an pentru disponibilitățile ce depășesc 500.000 de euro.