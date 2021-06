”Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, victorios la Berlin: cu ce premiu se întoarce acasă

Radu Jude este regizorul filmului ”Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” și unul dintre favoriții festivalului de film de la Berlin. Din acest motiv, nu este o surpriză majoră distincția cu care se întoarce acasă din capitala Germaniei.

Radu Jude, regizorul filmului „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc„, şi producătoarea Ada Solomon, au primit duminică seară, la Berlin, trofeul Ursul de Aur în cadrul Summer Special. Festivalul Internaţional de Film de la Berlin şi-a anunţat câştigătorii la începutul lunii martie, dar din cauza pandemiei a fost amânată decernarea premiilor.

Pentru prima dată în istoria festivalului, premiile celei de a 71-a ediții au fost înmânate la Berlin în aer liber. Evenimentul s-a petrecut în preajma Insulei Muzeelor din centrul istoric al capitalei Germaniei.

„Ursul de Aur revine unui film care are acea calitate rară şi esenţială a unei lucrări de artă trainice. Captează pe ecran esenţa, mintea şi trupul, valorile şi carnea vie a momentului nostru prezent. Chiar în acest moment al existenţei umane. Face asta stârnind spiritul timpului, pălmuindu-l şi provocându-l la un duel. Şi, în timp ce face asta, provoacă şi acest prezent în cinema, agitând, cu aceeaşi mişcare de cameră, convenţiile noastre sociale şi cinematografice. Este un film pe cât de elaborat, pe atât de nebunesc, inteligent şi copilăros, geometric şi dinamic, imprecis în cel mai bun mod. Atacă spectatorul, evocă dezacordul, dar nu lasă pe nimeni la o distanţă de siguranţă”, a fost motivaţia juriului.

Ca referință, „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, cu Katia Pascariu în rol principal, analizează raporturile dintre individ şi societate, având ca punct de plecare urmările pe care un clip porno de amatori, încărcat de o profesoară de şcoală generală pe un site specializat, le provoacă în viaţa acesteia.

