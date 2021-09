Au fost anunțate prețurile pentru noul model Audi Q4 E-Tron, mașina electrică pentru buzunare adânci

Audi a anunțat prețurile pentru gama E-Tron, versiunea din Ingolstadt a Volkwagen ID.4. Mai mult, se pare că zvonurile au fost corecte.

Compania germană a definitivat prețurile pentru America de Nord, astfel încât, Q4 40 E-Tron, modelul de bază, va începe de la 43.900 dolari înainte de o taxă de destinație de 1.095 USD, pentru un total de 44.905 USD.

Modelul de bază este cu 5.000 de dolari mai scump decât ID.4 și cu 200 de dolari mai ieftin decât Q5, modelul de bază. În ceea ce privește dimensiunea, Q4 are o lungime de aproximativ 10 cm mai mică decât Q5 și are o lățime și înălțime mai mică de un cm, oferind în același timp 24,8 metri cubi spațiu de stocare comparativ cu cei 25,8 metri cubi ai modelului Q5. Q4 50 E-Tron Sportback oferă 26,1 metri cubi spațiu de stocare.

Specificații tehnice

Audi Q4 40 E-Tron vine doar cu tracțiune spate, motorul său are 201 cai putere și îi trebuie doar 7,9 secunde pânăajunge la 100 km/oră. Acesta va fi vândut în două variante. Varianta Premium vine cu scaune față încălzite, trapa panoramică, iluminare cu LED și dispozitive de siguranță Audi Pre-Sense. În același timp, varianta Premium Plus adaugă un volan încălzit cu palete de reglare a frânei, reglaj automat al vitezei de croazieră și pachetul de confort cu caracteristici precum încărcarea telefonului wireless sau un hayon electric cu deschidere fără mâini.

Modelele Q4 50 și Q4 50 Sportback sunt dotate cu tracțiune integrală standard, motoare electronice pe fiecare axă împingând 295 CP. În cazul acestor două modele vor exista trei variante. Premium și Premium Plus care au aceeași configurație ca modelul de bază. În plus acestea beneficiază și de varianta Prestige, care adaugă faruri LED Matrix plus animații pentru faruri și stopuri, un afișaj head-up și pachetul tehnologic cu funcții precum MMI Navigation Plus, habitaclu virtual plus și un sistem audio premium.

Q4 40 și Q4 50 vin cu roți de 19 inch standard, iar Q4 50 Sportback vine cu roți de 20 de inch. Pachetele S Line pentru modelele AWD adaugă accente negre și un set unic de jante de 20 inch.

Prețurile pentru celelalte două modele sunt 50.995 de dolari pentru Q4 50 E-Tron și 53.795 de dolari pentru Q4 E-Tron Sportback.