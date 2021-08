Așa arată viitorul industriei auto. Nici nu te-ai fi gândit la asta în urmă cu 10 ani

Asistăm în această perioadă la unul dintre cele mai revoluționare momente pe care industria auto le-a traversat vreodată.

De la mașinile cu motoare clasice, pe benzină și motorină, facem astăzi tranziția către mobilitatea verde și adoptăm mașini electrice.

Însă aceste mașini electrice, deși nepoluante, au o mare problemă. Bateriile lor, care au o durată de viață destul de redusă, pot genera aceleași probleme pentru mediu, precum motoarele pe benzină și motorină.

Astfel, industria auto a găsit o soluție să compenseze acest neajuns. Este vorba despre propulsia cu hidrogen.

Propulsia cu hidrogen – viitorul industriei auto globale

De la Hyundai, la BMW și Toyota, tot mai mulți producători auto renumiți la nivel global inovează în propulsia cu hidrogen.

Principalul avantaj al acestei tehnologii este că e capabilă să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, care sunt responsabile de încălzirea globală. Practic, dacă am reuși să le ținem sub control, așa cum și-au promis organismele europene și producătorii auto, am rezolva o problemă de mediu ale cărei consecințe ar putea fi devastatoare pe viitor.

Adevărul este că propulsia cu hidrogen nu e tocmai o invenție nouă, ci e explorată din anii`90. Acest merit îi revine producătorului Toyota, care a început cercetarea și testarea mașinilor cu hidrogen încă din 1992. Doi ani mai târziu, modelul Mirai intra în producția de serie. Toyota a resetat tehnologia și a scos, la finele lui 2020, un nou model de acest tip pe piață, dând startul noii tendințe în dezvoltarea industriei auto a viitorului.

„Cu o tehnologie îmbunătățită, modelul poate parcurge circa 650 km cu o singură încărcare. Construit pe platforma modulară GA-L a companiei japoneze, noul Mirai folosește mai puține celule de combustibil (330 în loc de 370), are baterii litiu-ion performante și, grație unui filtru catalizator încorporat în admisia de aer are ceea ce inginerii japonezi numesc „emisii negative”. Mai exact, filtrează aerul și elimină particulele mici (PM 2,5), dioxidul de azot și cel de sulf”, se arată într-o analiză economica.net.

Un avantaj major este că Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV) au nevoie de un timp de încărcare mult mai redus decât cel al mașinilor electrice.

Același semnal dat de Toyota vine și din partea gigantului BMW, sau popularului Hyundai. Producătorii auto ai celor două mari mărci par să parieze că industria auto a viitorului va fi marcată radical de propulsia cu hidrogen.