Apple Watch 7 – merită sau nu upgrade-ul?

Evenimentul Apple „California Streaming” a fost exact ceea ce așteptam de la cei din Cupertino. Din păcate, nu pot să spun că am fost „dat pe spate” de noile produse care au „mărul” pe spate.

Unul dintre zvonurile care plutea pe internet înainte de conferință s-a dovedit a fi fals imediat ce a fost prezentat noul ceas inteligent. Speculația a fost că Apple va efectua cea mai semnificativă revizuire a ceasului său inteligent, aliniindu-și designul cu cel al iPhone 12 și 13, adică, laturi plate combinate cu un aspect mai pătrat, un ecran mai mare și rame mai mici. Da, ecranul este mai mare, dar Apple Watch Series 7 încă mai arată în mare parte ca predecesorii săi.

Cea mai mare schimbare a Seriei 7 este afișajul. Apple a mărit dimensiunile ecranului la 41mm și 45mm, iar cu un geam mai gros, ecranul este mai puternic în timp ce se întinde mai mult până aproape de margini. Avantajul este mai mult spațiu pe ecran pentru pictograme mai mari, iar Apple spune că poți face și vedea mai multe lucruri pe acesta.

Un ceas nou

Împreună cu schimbările de ecran, seria 7 are o mulțime de îmbunătățiri tipice de la an la an, cum ar fi încărcarea mai rapidă, durabilitatea îmbunătățită, culorile noi și chiar o tastatură completă pentru a te distra cu câteva litere mici pe aceste ecrane mai mari. Dar chiar și cu toate acestea, designul se simte conservator și nu o abatere radicală de la strămoșii săi imediați.

Deci, merită seria 7 sau nu?

Sigur, nu există un răspuns exact, sunt oameni care vor cel mai nou produs, chiar dacă modelul respectiv vine cu o îmbunătățire semnificativă sau nu. Din punctul meu de vedere, dacă urmează să îți cumperi primul Apple Watch atunci poți să te gândești la produsul proaspăt lansat. Același lucru este valabil și pentru cei care dețin un model foarte vechi. În același timp, cei care au ceasul lansat anul trecut nu cred că trebuie să facă un upgrade anul acesta. Îmi pare rău, Apple, sper ca anul următor să fie unul mai bun.