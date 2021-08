Apple, Huawei sau Oppo, zdrobite de Xiaomi: cum a avut atât de câștigat

Smartphone-urile s-au vândut ca pâinea caldă în ultimul an. Oamenii au fost disperați să-și facă mici cadouri, iar industria de mobile a suferit transformări importante într-un timp scurt. Clasamentul de la ora actuală nu mai are legătură cu cel de acum un an, doi.

Huawei pare că s-a lovit de pragul de sus al ușii, atât în Europa, cât și în restul lumii. China este singura susținătoare a fostului gigant din domeniul smartphone-urilor. În rest, chinezăriile cu pricina tind să fie imposibil de recomandat, chiar dacă, până în urmă cu câțiva ani, făceau legea în țări precum România. Acum, Xiaomi pare să fie marele câștigător al pandemiei și, implicit, înlocuitorul Huawei când vine vorba de chinezării de top care merită toți banii.

Xiaomi a zdrobit Huawei

Într-un timp relativ scurt, Xiaomi a reușit să intre pe primele poziții ale unui număr record de clasamente din mai multe colțuri ale lumii. De această dată, discutăm de perioada aprilie – iunie 2021, în care Xiaomi s-a bucurat de poziția a doua în Europa la capitolul smartphone-uri, atingând pragul de 24%, aproape un sfert din piață. Între timp, Huawei a scăzut de la 10% până la pragul insignifiant spre inexistent de 1%.

Realitatea din piață este simplă, Xiaomi pare să se adreseze exact aceluiași segment de piață în care acum 2-3 ani găseai terminale Huawei. Până și furnizorii de telefonie au înlocuit chinezăriile de la Huawei cu noile chinezii în ofertele de abonamente.

Pe lângă locul doi în Europa, Xiaomi se laudă cu numărul unu în Belgia, Danemarca, Ucraina și, nu în ultimul rând, Rusia. Pe întregul bătrân continent, Xiaomi este după Samsung și înaintea Apple, după cum se poate vedea în procentele listate mai jos:

Samsung 31%

Xiaomi 24%

Apple 20%

OPPO 7%

OnePlus 3%

Realme 2%

Huawei 1%

Honor 1%

Explozia Xiaomi se poate vedea și dacă ai în vedere o comparație cu trimestrul doi din 2020, timp în care, chinezii au urcat cu 151%, iar Samsung s-a bucurat de o creștere de doar 20%. Realme a înregistrat o creștere de cinci ori a numărului de unități vândute, pe când la OnePlus vorbim de o înmulțire cu patru a terminalelor comercializate comparativ cu aceeași perioadă de acum un an. Doar Huawei s-a dus în jos cu 83%.