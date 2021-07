GarageBand este aplicația care te ajută să devii un adevărat DJ. Creatorii care utilizează aplicația au la dispoziție mai multe instrumente, inclusiv pachete de sunet de la Dua Lipa și Lady Gaga.

Împreună cu videoclipurile artiștilor care spun poveștile din spatele acelor melodii, Remix Sessions includ tutoriale pas cu pas, pe care le poți reda picture-in-picture. Cu ajutorul Apple Retail Creative Pro vei primi câteva indicații despre cum să remixezi melodiile utilizând o versiune GarageBand Live Loops a fiecărei melodii. Te poți juca și cu voci izolate, piese instrumentale și ritmuri pentru a crea versiuni complet diferite ale hiturilor.

Apple spune că aceste sesiuni Remix se bazează pe atelierele Today at Apple din cadrul magazinelor sale și online în ultimul an. Nume mari precum Alicia Keys, Billie Eilish și Taylor Swift au fost prezentate anterior la Music Labs din magazin. Există, de asemenea, șapte noi pachete de producători GarageBand create de Boys Noize, Mark Lettieri, Oak Felder, Soulection, Take A Daytrip, Tom Misch și Trakgirl.

Fiecare dintre aceste pachete conține bucle, mostre, instrumente, kituri de tobe și multe altele fără drepturi de autor care au ca scop încapsularea senzației de lucru a fiecărui producător. Pachetele includ, de asemenea, videoclipuri de la producători, în care oferă cuvinte de încurajare și informații despre procesul lor creativ.

Oak Felder a spus că speră ca pachetul său să ajute chiar și terenul de joc și să faciliteze noilor veniți să înceapă să producă muzică. „Există posibilitatea ca dvs., alegând și făcând ritmuri pe iPad-ul dvs., să-l transformați de fapt într-o adevărată operă de artă”, a spus el.

Există un alt pachet de producători care acționează ca o piesă însoțitoare pentru Apple TV + docuseries. Te vei putea juca cu versiunile GarageBand de probe, tobe, efecte vocale și alte elemente prezentate în spectacolul care are premiera vineri. Toate aceste descărcări gratuite sunt acum disponibile din Sound Library.