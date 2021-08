Anunțul Netflix care vizează toți abonații: ce ne pregătește gigantul în 2021, când afli detaliile

Netflix a anunțat Tudum, un eveniment global virtual pentru fani, stabilit pentru 25 septembrie. Evenimentul va prezenta știri exclusive și va arăta o parte din conținutul original al gigantului de streaming. Tudum, care poartă numele sunetului pe care îl aud utilizatorii când apasă pe butonul de redare pe Netflix, va prezenta vedete și creatori din peste 70 de serii, filme și producții originale ale platformei de streaming.

„Este primul nostru eveniment global Tudum, iar obiectivul nostru este simplu: să distrăm și să informăm fanii Netflix din întreaga lume”, a declarat un purtător de cuvânt al Netflix pentru TechCrunch.

Evenimentul va conține panouri interactive și conversații cu creatorii și vedetele unora dintre cele mai populare showuri Netflix, inclusiv „Stranger Things”, „Emily in Paris”, „The Witcher”, „The Crown”, „Cobra Kai” și „Bridgerton”. Netflix va prezenta detalii interesante și din unele dintre filmele sale populare, inclusiv „Red Notice”, „Don’t Look Up”, „Extraction”, „The Harder They Fall”, „The Old Guard” și multe altele.

Serviciul de streaming se numără printre alte câteva companii importante care au început să găzduiască propriile evenimente virtuale în timpul pandemiei COVID-19. Disney +, de exemplu, a organizat de asemenea un eveniment special pentru a onora Ziua Națională a Streamingului, în luna mai. Aceste tipuri de evenimente devin noua modalitate prin care companiile își pot prezenta conținutul original, în timp ce în anii anteriori ar fi făcut acest lucru la diferite evenimente fizice.

Cu acest nou eveniment virtual pentru fani și alte evenimente similare, cum ar fi Geeked Week, Netflix nu se mai bazează pe alte programe sau evenimente pentru a-și promova conținutul original, deoarece acum poate găzdui propriile evenimente. Tudum pare, de asemenea, să fie o modalitate prin care Netflix să dobândească mai mulți abonați, promovând filme și seriale populare.

Transmisiunea virtuală pentru evenimentul Tudum de trei ore începe la 12 PM EDT / 9 AM PDT sâmbătă, 25 septembrie. Evenimentul va fi transmis pe YouTube, Facebook și Twitch. Netflix găzduiește, de asemenea, pre-show-uri speciale, pentru a-și prezenta seriile și filmele originale coreene și indiene, împreună cu conținutul său anime la 8 AM EDT / 5 AM PDT.