Anunț deosebit de la Banca Transilvania pentru toți clienții: de ce e obligatoriu acest demers

Atunci când ne schimbăm numărul de telefon, sau ne mutăm de la o adresa la alta, ne anunțăm prietenii pentru a-i informa cu privire la locul sau la datele de contact unde ne pot găsi. Ei bine, la fel trebuie să procedăm și cu banca. În caz contrar, s-ar putea să avem multe de pierdut.

Banca Transilvania desfășoară o campanie de informare în care anunță clienții că e esențial să își actualizeze datele de contact în relație cu banca.

În primul rând, prin reactualizarea informațiilor în legătură cu banca eviți ca informații pentru și despre tine să ajungă la alte persoane, cum ar fi vechiul tău număr de telefon, care acum e al altei persoane.

Nu în ultimul rând, este o măsură de precauție privind tranzacțiile.

De asemenea, pentru ca reprezentanții băncii să poată lua legătura cu tine, să te informeze în cazul în care există probleme, sau să îți prezinte noi oferte de colaborare.

Actualizarea datelor se face periodic de toate băncile pentru că este o cerință legală și în România, și în Europa, transmit reprezentanții BT.

„Având în vedere pandemia prin care trecem, pentru a fi cât mai ușor pentru tine, la BT am extins termenele de actualizare de mai multe ori și am simplificat cât am putut de mult fluxurile de actualizare. Autoritățile și băncile centrale din intreaga lume țin mult la ideea de actualizare periodică a datelor clienților tocmai pentru că sistemul financiar este o infrastructură critică, prin care circulă toate fluxurile financiare. Este vital, astfel, ca toate informațiile personale pe care le folosesc băncile să fie actualizate și corecte”, a transmis BT.