Anul 2021 a fost crunt pentru firme: s-au închis societăți pe bandă rulantă

Anul care stă să se încheie nu a fost unul foarte benefic pentru mediul de afaceri din țara noastră. Antreprenorii au resimțit din plin efectele multiplelor crize care au măcinat economia, iar acest lucru se vede cel mai bine din faptul că numeroși oameni de afaceri au decis să-ți închidă definitiv societățile comerciale.

Conform datelor prezentate în cel mai recent raport al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), se pare că, în primele 11 luni din 2021, numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea a fost de 11.604.

Din ce în ce mai multe firme pun lacătul pe ușă

Concret, ceea ce este foarte trist, este că se observă o creştere cu 17,8% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Capitala deține supremația în clasamentul regiunilor cu numărul celor mai multe firme închise, după primele 11 luni ale anului curent, respectiv 1.159 (în creştere cu 13,63% faţă de aceeaşi perioadă din 2020). Pe locurile următoare se situează judeţele Cluj, cu 588 firme suspendate (în scădere cu 0,34%), Bihor – 511 firme (+10,13%) şi Constanţa – 500 (+10,86%).

În schimb, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 72 (în creştere cu 84,62% faţă de ianuarie-noiembrie 2020), Alba – 83 (-59,71%) şi Giurgiu – 96 (+28%).

De asemenea, cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări s-au înregistrat în judeţele Mehedinţi (plus 98,68%), Ialomiţa (plus 84,62%) şi Gorj (plus 78,57%), în timp ce scăderi au fost consemnate doar în Alba (minus 59,71%), Satu Mare (minus 3,89%), Harghita (minus 3,54%) şi Cluj (minus 0,34%).

Nu în ultimul rând, se pare că cele mai multe provocări greu de depășit au survenit, de-a lungului lui 2021, pentru companiile din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, dar nici pentru antreprenorii din celelalte domenii nu a fost prea ușor.

Astfel, potrivit aceluiași raport al ONRC, pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 3.388 (+24,06%), alte activităţi de servicii – 1.305 suspendări (+25,12%) şi în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 908 suspendări (+14,5%).