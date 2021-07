Animația „Luca” face valuri printre români: iată de ce este atât de îndrăgită

Dacă nu l-ai văzut încă, trebuie să mergi la cinematograf pentru filmul Luca. A făcut senzație printre români, chiar în primul weekend de lansare.

Animația „Luca”, producție Disney pentru care și-au împrumutat vocile unii ca Jacob Tremblay și Maya Rudolph, a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend. Filmul a generat în primul weekend încasări de 697.074 de lei, potrivit datelor oferite News.ro de Cinemagia, preluate de Profit.ro.

Luca petrece o vară pe Riviera Italiană și împărtășește aventurile cu noul său cel mai bun prieten, dar toată distracția este amenințată de un secret: el este un monstru marin dintr-o altă lume, aflată sub suprafața oceanului.

Animația Luca, preferată de români

„Văduva Neagră/Black Widow”, thriller de acțiune Marvel din seria „Avengers”, cu Scarlet Johansson în rol principal, a coborât un loc în top, până pe doi, după ce, în al doilea weekend de la premieră, a generat încasări de 438.244 de lei. Lungmetrajul o are în prim plan pe Natasha Romanoff, care este nevoită să își confrunte trecutul, după ce se trezește prinsă într-o conspirație ce are legătură cu viața ei. Urmărită de o forță care pare decisă să o doboare, Natasha trebuie să facă față repercusiunilor din perioada în care era spion și să repare relațiile lăsate în urma ei, cu mult înainte de a deveni un Avenger.

De asemenea, „Furios și iute 9/Fast & Furious 9”, regizat de Justin Lin, cu Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, John Cena și Tyrese Gibson în distribuție, s-a clasat pe locul al treilea, în coborâre o poziție. În al patrulea weekend de la debut, filmul de acțiune a fost vizionat de 15.759 de spectatori și a obținut încasări de 386.954 de lei.

Filmul horror „Scapă, dacă poți 2! Turneul campionilor/Escape Room: Tournament of Champions”, regizat de Adam Robitel, a debutat pe poziția a patra, cu 8.123 de spectatori și încasări de 176.306 lei. „Space Jam: A New Legacy”, producție Warner Bros. regizată de Malcolm D. Lee, cu LeBron James și personaje Looney Tunes în distribuție, a debutat pe locul al cincilea în box office-ul românesc de weekend, cu 7.718 spectatori și încasări de 156.283 de lei.

Topul este completat de animația „Raya și ultimul dragon/Raya and The Last Dragon”, lungmetrajul fantasy de acțiune „Jaful secolului/Way Down”, comedia de acțiune „Hitman’s Bodyguard 2: Nevasta asasinului”, filmul horror „Spiral: Următorul capitol Saw/Spiral: From the Book of Saw” și de filmul de acțiune „Milkshake exploziv/Gunpowder Milkshake”.