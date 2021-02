Animalul dispărut de 30 de ani are, la propriu, o nouă șansă la viață. Cum a fost posibil

Pentru prima dată, oamenii de știință au clonat un organism de pe lista SUA a speciilor pe cale de dispariție: un dihor cu picioare negre pe care l-au numit Elizabeth Ann.

Elizabeth Ann s-a născut pe 10 decembrie și, din câte știu oamenii de știință din cadrul Fish and Wildlife Service, este o tânără creatură perfect sănătoasă și plină de viață, relatează The Associated Press.

Această premieră sugerează că clonarea ar putea servi ca o modalitate de a ajuta la redarea vieții unor specii aflate la un pas de dispariție totală. Tehnologia de clonare nu este în niciun caz nouă, dar progresele recente fac din aceasta un instrument viabil și nu o ciudățenie științifică.

JUST IN: Scientists have cloned the first U.S. endangered species, a black-footed ferret duplicated from the genes of an animal that died over 30 years ago. https://t.co/xmkAAP7Yiw

