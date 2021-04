ANALIZĂ | Ce șanse sunt să revenim la normalitate de la 1 iunie, așa cum vrea premierul Cîțu

Premierul Florin Cîțu a venit cu o rază de speranță în plină pandemie și ar vrea ca lucrurile să revină la normalitate de la 1 iunie. Există, însă, șanse pentru așa ceva?

A trecut mai bine de un an în care am învățat să trăim sub umbrela pandemiei. Anunțul privind primul caz de infectare cu coronavirus pe teritoriul României venea la sfârșitul lunii februarie, anul trecut. Era vorba de un cetățean italian, sosit în județul Gorj. A infectat, la rându-i, mai multe persoane și de acolo istoria s-a scris singură.

La mai bine de un an de la acel moment, România încă se confruntă cu mii de cazuri de infectare descoperite zilnic, iar medicii avertizează că presiunea pusă pe secțiile de Terapie Intensivă din toată țara e uriașă.

De câteva luni, însă, a început și-n România campania de vaccinare. Borna de 1 milion de persoane vaccinate cu ambele doze de Pfizer, Moderna sau Astra Zeneca a fost depășită, dar mai e un drum lung până când se va considera pandemia încheiată.

Premierul Florin Cîțu, însă, lansează o ipoteză extrem de optimistă. Lucrurile ar putea reveni la normalitate de la 1 iunie. În următoarele două luni, un comitet interministerial va căuta soluții pentru ca o parte din restricții să fie ridicate la acea dată și activitățile să fie reluate în ritm normal. Totul ține, însă, în primul rând de dorința oamenilor de a se vaccina.

Putem spera, așadar, la o revenire în normalitate în două luni de zile?

Pe ce se bazează premierul când avansează data de 1 iunie

Premierul Florin Cîțu a insistat extrem de mult pe campania de vaccinare. Spera ca până la 1 iunie să se vaccineze 5 milioane de persoane. Scenariul optimist ar fi să existe chiar 6,3 milioane de români care să fie imunizați cu serurile prezente pe piață.

Șeful Guvernului a cerut răbdare și a susținut că e singura soluție pentru ca România să-și reia viața de dinainte de pandemie.

”Campania de vaccinare, știți foarte bine, mă uit, iau în calcul lunile aprilie și luna mai, în aceste două luni vom avea 8,3 milioane de doze de vaccin care intră în România, la finalul lunii mai vom avea poate 5 milioane de persoane vaccinate și în scenariul optimist chiar 6 milioane de români vaccinați. Putem vorbi la sfârșitul lunii mai de revenirea la normalitatea. Este nevoie și am spus-o și la întâlnirea cu cultele, este nevoie de o implicare a bisericii în această campanie de vaccinare, mai ales în mediul rural. Așa cum arată lucrurile astăzi, vom avea dozele necesare pentru a vaccina 10 milioane de români la finalul lunii iulie. Dar toată lumea trebuie să meargă să se vaccineze. Am făcut tot ce este posibil. Vorbeam de finalul lunii septembrie, acum putem avea 10 milioane de români vaccinați la finalul lunii iulie”

Premierul Florin Cîțu, declarație luni, 5 aprilie 2021

Lucrurile ar arăta, în acest moment, încurajator. În județul Timiș, rata infectărilor dă semne de scădere, iar pe București se vede o stabilizare, chiar o scădere. Premierul s-a ferit, însă, să vorbească despre secțiile de Terapie Intensivă.

Medicii susțin că nu mai fac față, iar numărul celor internați acolo a sărit de 1.400. Iar numărul paturilor a fost suplimentat până la 1.600, după cum anunța ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu. Diferența e foarte mică și nu trebuie riscat nimic.

Cum merge acum campania de vaccinare

Datele oficiale arătau că, până pe 4 aprilie 2021, în România fuseseră administrate peste 3,3 milioane de doze de vaccin. Cele mai multe, aproape 2,7 milioane, provin de la Pfizer. Numărul românilor care primiseră, însă, ambele doze de vaccin era de aproape 1,2 milioane, după cum vezi în tabelul de mai sus.

Campania de vaccinare în România a început pe 27 decembrie.

Rezultă, la un calcul matematic, că pentru a vaccina 1,2 milioane de persoane cu ambele doze, statului i-a luat aproximativ trei luni. Pe ce se bazează, așadar, premierul, atunci când speră ca, în următoarele două luni, să se vaccineze de trei ori mai multe persoane?

O doză de speranță

Ei bine, e o întrebare firească, dar trebuie să ții cont de mai multe aspecte. Șeful Guvernului insistă că România va primi dozele necesare pentru a-și atinge această țintă, trebuie doar să existe voință. Pe la începutul lui februarie, dacă-ți aduci aminte, au fost probleme cu aprovizionarea. Campania nu a mers așa cum ar trebui.

Mai mult, ulterior a apărut scandalul cu Astra Zeneca și, pentru o bună perioadă de timp, oamenii au fost reticenți. Agenția Europeană a Medicamentului a venit peste câteva săptămâni cu anunțul că serul e eficient, iar cazurile de tromboză sunt izolate. Nu înseamnă, însă, că încrederea populației a revenit, din moment ce există și acum persoane reticente în a accepta acest ser.

Dar sunt la dispoziție celelalte vaccinuri produse de Moderna și Pfizer. Peste 8 milioane de doze vor intra în România în aprilie și mai, insistă șeful Guvernului. Din punct de vedere logistic, lucrurile ar arăta bine, dacă te iei după declarații.

Pe cifre, premierul ar vrea ca la jumătatea lunii aprilie, să poată fi vaccinate zilnic 100.000 de persoane. E un ritm optimist, dar dacă el poate fi pus în practică, atunci data de 1 iunie pentru ridicarea unor restricții nu mai pare așa de fantezistă. Doar că mai există un aspect, ignorat de șeful Guvernului.

Mulți români se plâng de faptul că platforma de vaccinare pe care se pot programa nu funcționează de fiecare dată, iar în centrele de vaccinare nu ajung, de fapt, dozele cu care defilează oficialii. Cu alte cuvinte, în multe zone ale țării există voință de vaccinare, dar procesul de programare nu e unul atât de eficient pe cât se laudă autoritățile.

Supapă pentru protestatari?

Pe de altă parte, n-ai cum să nu observi că anunțul premierului a venit după o săptămână în care mii de români au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva restricțiilor. Guvernanții au fost criticați pentru recentele măsuri care prevăd închiderea magazinelor la ora 18:00 în zilele de vineri, sâmbătă și duminică – acolo unde rata de infectare e mare.

De asemenea, tot în aceste zile și-n aceleași condiții, ora până la care poți ieși din casă fără declarație pe proprie răspundere a fost mutată de la 22:00 la 20:00.

Sunt măsuri care i-au înfuriat pe mulți.

În București, au fost mai multe zile consecutive în care mii de persoane au luat cu asalt Piața Victoriei, Piața Universității, Piața Constituției. S-au organizat marșuri prin oraș, oamenii au scandat, între altele, ”Libertate!” și ”Jos masca!”.

Un ultim apel la răbdare

Nu au fost revendicări uniforme, e drept, fiecare a ieșit în stradă cu propriile nemulțumiri. Unii contestă încă existența virusului, alții sunt nemulțumiți că Guvernul nu a luat măsuri pentru a ajuta economia, alții și-au pierdut locurile de muncă și pun asta pe seama proastei gestionări de la Palatul Victoria, iar alții, pur și simplu, au propriile războaie cu jandarmii și polițiștii.

Doar că astfel de nemulțumiri riscă să deraieze bunul mers al societății. Mai mult, sporesc neîncrederea în autorități, în condițiile în care relația stat-cetățean e și așa șubrezită. E posibil ca premierul să fi vrut și să detensioneze aceste situații.

Să le ofere protestatarilor o supapă, o promisiune că lucrurile se vor rezolva curând și să ceară, în schimb, răbdare. E greu de spus dacă se va întâmpla așa, dar e cert că mișcările de stradă au scăzut în intensitate de la o zi la alta, mai ales după ce autoritățile au împărțit amenzi în stânga și-n dreapta și au întocmit dosare penale pentru violențele petrecute.

Guvernul a fost acuzat, pe bună dreptate de multe ori, că a venit cu decizii greșite și că a îngropat multe sectoare ale economiei. Acum, mai face un ultim apel la răbdare.

În lipsa alternativelor, nu-ți rămâne decât să aștepți până la 1 iunie. Și să speri că vorbele premierului din conferința de presă organizată luni, 5 aprilie 2020, chiar se bazează pe ceva.