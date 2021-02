ANAF a făcut publică lista rușinii. Mare atenție dacă ești aici. Vorbim de sute de mii de lei

ANAF a luat în vizor toți românii. Astfel, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat lista cu datornicii care nu şi-au plătit obligaţiile fiscale în 2020, conform legislaţiei în vigoare. Iată unde poate fi consultată această listă și vezi dacă te afli pe ea.

ANAF și-a luat rolul în serios la începutul noului an și a creat o listă pe care trebuie să o consulți, ca să știi dacă ești cu datoriile la zi.

În “lista ruşinii” sunt incluse firmele care nu şi-au achitat obligaţiile fiscale către Fisc în T4 2020. Această listă este reglementată de Ordinul nr. 509/2019 pentru modificarea şi completarea procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016.

Obligaţiile fiscale pentru T4 2020 sunt aferente perioadei octombrie – decembrie 2020. Ce a decis ANAF

Obligaţiile fiscale restante ale contribuabililor persoane juridice care fac obiectul publicării sunt cele notificate, existente la sfârşitul trimestrului de raportare şi neachitate până la data publicării. Nu fac obiectul publicării obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane.

În primul rând, sub 500.000 de lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil, apoi sub 250.000 de lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu. Sub 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

“ANAF va efectua modificări în termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, organul fiscal central operează, din oficiu, modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat aceste obligaţii, în sensul eliminării din liste”, potrivit Bizbrasov.ro. Lista din acest an nu va cuprinde persoanele fizice, doar pe cele juridice, conform unor modificări legislative recente. Lista poate fi consultată chiar aici.