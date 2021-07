Amenda Facebook care ne afectează pe toți: ce a făcut gigantul cu datele utilizatorilor

Facebook nu a avut niciodată un respect deosebit pentru datele private ale utilizatorilor. În definitiv, tu ești produsul pe care gigantul condus de Mark Zuckerberg îl monetizează cât poate de bine. Din fericire, abuzurile ajung uneori să fie penalizate.

Cea mai recentă condamnare a practicilor Facebook a venit din partea justiției austriece, iar motivul a fost unul cât se poate de simplu. Compania americană a eșuat în a-și informa un utilizator în mod complet și corect când vine vorba de datele colectate fără acordul său explicit. Victoria unui om de rând în fața gigantului a fost confirmată de ONG-ul NOYB printr-un comunicat.

Curtea Supremă a Austriei a estimat că Max Schrems, un militant pentru protecţia datelor binecunoscut, nu a obţinut din partea gigantului digital “toate datele brute şi informaţiile cruciale, precum baza juridică care ar permite prelucrarea datelor sale”, potrivit organizaţiei cu sediul la Viena.

Valoarea penalizării, în mod regretabil, este una infimă. Justiția din Austria a decis ca Facebook să plătească doar 500 de euro reclamantului. Victoria este însă alta. Aceeași curte a decis să sesizeze pentru prima dată Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), pe subiectul respectării de către Facebook a cadrului juridic european în ceea ce privește utilizarea datelor clienților. “Este (un pas) enorm”, a comentat în legătură cu acest din urmă aspect Max Schrems.

În ceea ce privește organizația non-guvernamentală care a promovat cazul, NOYB (None of your business; Nu este treaba voastră) a fost fondată în 2018 și are drept scop protejarea vieţii private în online în faţa GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). În luna mai, organizaţia a somat peste 500 de site-uri în Europa, cu privire la utilizarea de către ele a informărilor referitoare la cookies, foarte contestate.Max Schrems combate de peste zece ani practicile Silicon Valley, care ignoră “deliberat”, potrivit opiniei sale, legislaţia, mai ales când vine vorba de Reglementarea Europeană privind Datele Personale (GDPR).