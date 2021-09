Amazon, poate cea mai periculoasă companie din prisma dezinformării: argumentele autorităților

În timp ce Google a făcut o treabă rezonabilă în a bloca dezinformarea pe marginea pandemiei de Covid-19, iar Facebook a dat-o de gard cum ne așteptam să o facă, Amazon se pare că a fost totuși principalul propovăduitor al informațiilor eronate despre vaccinare și infecțiile cu SARS-CoV-2.

Elizabeth Warren este una dintre cele mai populare și relevante senatoare americane din partea partidului democrat. Pentru un moment, a candidat și la președinția Statele Unite ale Americii. Din această poziție, la începutul acestei săptămâni, a criticat dur practicile comerciale ale Amazon și modul în răspândește dezinformare pentru profituri generoase. În opinia lui Warren, la momentul de față, Amazon vinde ”dezinformare despre vaccinurile Covid-19 și tratamente”.

Amazon și dezinformarea despre Covid-19

Acuzațiile lui Warren la adresa Amazon au fost alimentate de promovarea pe cel mai mare magazin online din lume a cărții unui autor descris de The New York Times ca fiind ”cel mai influent distribuitor online de informații false despre coronavirus”.

Senatoarea și-a continuat discursul cu un argument cât se poate simplu. Căutând „Covid-19” pe site, utilizatorul primeşte ca prim rezultat „The Truth About Covid-19”, de Joseph Mercola şi Ronnie Cummins, o carte care susţine că dezvăluie cum „eficienţa vaccinurilor a fost exagerată la nivel larg”, cum coronavirusul a fost fabricat în laborator în Wuhan şi cum „tratamente şi prevenirea sigure, simple şi ieftine au fost cenzurate şi ascunse pentru a crea o cale liberă pentru acceptarea vaccinurilor”.

Înaintea unor dezbateri publice pe marginea subiectului, Warren i-a scris directorului executiv al Amazon, Andy Jassy, despre îngrijorările ei că algoritmii de căutare ale retailerului online „par să contribuie la răspândirea dezinformării cu privire la Covid-19”.

Din păcate, nu s-a schimbat nimic, iar în urma eforturilor de cercetare ale echipei sale, s-a observat un lucru clar. Căutările pe teme legate de pandemie au inclus în mod constant cărţi cotate foarte bine, etichetate favorabil, bazate pe neadevăruri despre vaccinurile anti-Covid şi tratamente. Tot în topul rezultatelor, de exemplu, sunt cărți precum ”Reversing the Side Effect of the Covid-19 Vaccine” (Cum anulezi efectele secundare ale vaccinului împotriva Covid-19) și ”Heal Covid-19 on Your Own” (Cum te vindeci sigur de Covid-19).

Cum s-a îmbogățit Amazon din pandemie

„Este un exemplu uluitor de dezinformare”, a afirmat senatoarea Elizabeth Warren, descriind ca „profund tulburător” faptul că gigantul fondat de Jeff Bezos îi „îndrumă pe numeroşi americani să îşi rişte sănătatea şi pe a apropiaţilor lor bazat pe informaţii înşelătoare şi eronate pe care le găsesc pe site-ul Amazon”.

În ceea ce privește potențialele soluții, senatoarea a cerut companiei să revizuiască imediat algoritmii, să raporteze public cu privire la cărţile care cuprind dezinformare şi să întocmească un plan de modificare a algoritmilor săi.

”Amazon profită direct de pe urma dezinformării anti-vaccin de senzaţie, în timp ce aceste teorii ale conspiraţiei continuă să contribuie direct la decesele asociate Covid-19”, a adăugat pe marginea subiectului senatorul Adam Schiff.

„Evaluăm constant cărţile pe care le listăm pentru a ne asigura că se conformează cu liniile noastre directoare de conţinut şi, ca serviciu suplimentar pentru clienţii noştri, în partea de sus a paginilor cu rezultatele relevante ale căutării facem legătura cu sfatul CDC (Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor) legat de Covid şi măsurile de protecţie”, a fost răspunsul celor de la Amazon într-un comunicat înaintat NPR.