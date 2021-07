Ajutoarele financiare de la stat au o problemă: singura șansă pentru a mai ajunge la oameni

Statul face presiuni pentru ajutoarele financiare ale oamenilor. Iată despre ce e vorba.

Ministerul Economiei cere, la prima rectificare a bugetului pe anul 2021, în principal, bani pentru completarea Schemei HoReCa și pentru finalizarea plăților din urmă de la programul Start-Up Nation 2018, au declarat, pentru StartupCafe.ro, surse ministeriale.

Conform surselor respective, MEAT vrea 1,5 miliarde de lei la rectificarea bugetară. Această alocare există doar sub formă de credite de angajament, pentru Schema de despăgubiri HoReCa, dar necesită transfomarea în credite bugetare, adică bani pentru plăți. Ministerul are la dispoziție credite bugetare de un miliard de lei deja în buget, dar are nevoie în total de 2,5 miliarde de lei.

Ca argument, MEAT invocă faptul că deja s-a atins plafonul maxim de 2,5 miliarde de lei, odată cu primele aproximativ opt mii de firme înscrise în schema de finanțare. Ieri, spre exemplu, la Schema HoReCa figurau înscriși puțin peste nouă mii de solicitanți. Perioada de aplicări a fost prelungită până săptămâna viitoare, pe 26 iulie.

Pentru finalizarea plăților către beneficiarii vechiului program Start-Up Nation, Ministerul Economiei solicită 60 de milioane de lei, au mai spus sursele.

Acestea sunt principalele solicitări pe care Ministerul Economiei le trimite la Ministerul Finanțelor, pentru a fi incluse în proiectul de rectificare bugetară pe anul 2021.

S-a dat drumul la ajutoarele financiare pentru HoReCa: ce trebuie să faci, dacă ai un bar, restaurant, hotel

Vin bani de la stat pentru proprietarii din industria HoReCa. Iată ce trebuie să faci pentru a intra în posesia lor.

Ministerul Economiei a publicat luna trecută, în Monitorul Oficial, procedura de implementare a schemei de ajutoare de stat pentru restaurante, baruri, hoteluri, pensiuni și alte firme din sectorul HoReCa și al turismului.

Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 are în vizor unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente. Activitatea acestora a fost afectată de contextul pandemiei de COVID-19. Procedura a fost aprobată prin ordinul ministrului Economiei nr. 991/2021.

Cum te înscrii? Am detaliat chiar aici.