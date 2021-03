Adidașii digitali de la Gucci au fost puși la vânzare. Îi poți „purta” doar virtual

Primii pantofi „digitali” ai brandului de lux Gucci pot fi purtați doar în lumi virtuale sau augmentate online. Însă experții din domeniu sunt de părere că vor revoluționa industria fashion.

Adidașii Gucci costă de obicei de la 500 de dolari, dar în această săptămână gigantul modei de lux a început să vândă o pereche pentru 17,99 de dolari. Care e secretul? Sunt adidași digitali.

The Virtual 25 sunt niște pantofi în nuanțe roșii, verzi și albastre, care pot fi „purtați” doar prin realitate augmentată și virtuală.

Adidașii digitali Gucci pot fi „probați” online

Disponibili prin achiziție în aplicație, fie din aplicațiile Gucci, fie din aplicațiile Wanna AR, utilizatorii pot „proba” adidașii și îi pot purta în alte lumi virtuale, inclusiv VR Chat, un joc online multiplayer și Roblox, o platformă de jocuri a cărei evaluare are 38 de miliarde de dolari.

Pantofii sunt „primul model digital” al brandului Gucci, dar marca nu este nouă în lumea cumpărăturilor în aplicație. Casa de modă vinde deja jocuri digitale în aplicația sa, iar în ianuarie a început să ofere funcționalitate AR, permițând clienților să încerce adidași și ceasuri.

Cunoscut pentru inovația sa digitală, brandul a lansat la începutul acestui an avatare Pokemon GO purtând costume Gucci x North Face, care au fost geolocalizate lângă punctele de vânzare. Între timp, rivalul Louis Vuitton a colaborat cu League of Legends pentru a crea trofee virtuale.

Momentul lansării acestui ultim produs este fortuit (sau poate deliberat) pentru Gucci. Cheltuirea unor sume extraordinare de bani pe articole care există doar digital a fost în prim-plan în ultima vreme, întrucât piața speculativă în jurul jetoanelor nefungibile (NFT) ia amploare, cu opere de artă digitale și cărți de tranzacționare NBA vândute cu sute de mii de dolari. Cu toate acestea, adidașii virtuali de la Gucci nu sunt NFT-uri.

Adidașii au fost dezvoltați în colaborare cu compania Wanna din Belarus. CEO-ul Wanna, Sergey Arkhangelskiy, a fost optimist cu privire la viitorul acestor tipuri de produse, spunând Business of Fashion că „în cinci sau poate zece ani, o parte relativ mare din veniturile brandurilor de modă vor proveni din produsele digitale”.

Îmbrăcămintea pentru copii este, de asemenea, o categorie semnificativă pentru Gucci, iar mai mult de jumătate dintre utilizatorii Roblox, una dintre platformele pe care pot fi purtați noii adidași, sunt copii cu vârsta sub 13 ani.