Adevărata realitate a urșilor din România: cum ”am ajuns grădina zoologică a Europei”

Cazul ursului Arthur pare să fi trezit conștiința publică din România, cu privire la importanța protejării florei și faunei de la noi din țară, iar acest subiect se aprofundează pe zi ce trece, pe măsură ce tot mai mulți oficiali transmit informații privind situația reală a urșilor din țara noastră.

În acest sens, conducerea Agenţiei de Protecţie a Mediului (APM) Covasna, atrage atenția asupra unui fenomen care ar trebui să ne intereseze pe toți. Se pare că, în ultimii ani, populaţia de urşi a crescut în ultima perioadă şi este destul de dificil de controlat.

„În 2016 aveam o populaţie de urşi estimată la 1.200 de exemplare şi am ajuns în 2020 cam 1.670 de exemplare”, atrage atenția directorul APM Covasna, conform Agerpres.

În paralel, au fost raportate din ce în ce mai multe pagube în culturile agricole şi gospodăriile cetăţenilor din judeţul Covasna.

Doar în ultimii cinci ani, au fost peste 1.000 de sesizări înregistrate oficial la autoritățile competente în acest sens.

Directorul APM Covasna, Gheorghe Neagu, trage un semnal de alarmă și spune că la nivelul județului, în decurs de cinci ani sunt peste 1.060 de pagube atât în culturi agricole, cât şi la animale. Anul acesta, până la ora actuală, s-au înregistrat peste 25 de pagube, chiar şi la bovine mari.

Dar atacurile nu vizează doar animale. Au fost cazuri în care urșii au intrat peste oameni în case, sau pătrund peste turiști în pensiuni.

„Săptămâna trecută am avut la Moacşa un atac la specia Angus, a atacat o vacă de 750 de kg. Vă daţi seama că o vacă de talia asta costă în jur de 2.000 de euro. Sâmbătă spre duminică, tot la Moacşa am avut un atac la o bovină de 300-400 de kilograme, a fost azi comisia să constate paguba.

Am avut şi la Aita Seacă tot ieri o bovină de peste 300 de kg omorâtă de urs, am avut la Vâlcele cinci stupi de albine distruşi de urs, la Calnic am avut un vagon apicol rupt, la Micfalău a avut loc acum câteva zile un atac la un restaurant şi la o pensiune şi ieri noapte ursul a încercat să intre în trei locuinţe.

Am avut la Malnaş Băi un atac la vila unui om de afaceri, dacă vă arăt imaginile, frigiderul l-a făcut zob, ursul a scos tot ce a putut, conserve, carne. Am mai avut şi în anii trecuţi situaţii în care urşii au intrat în vile şi în casele oamenilor, la Comandău, spre exemplu”, atrage atenția oficialul APM.