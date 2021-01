Acesta hoverboard este fix ce-ți trebuie ca să te deplasezi prin oraș cu stil

Inginerii din spatele popularului cont de YouTube Hacksmith Industries au creat un hoverboard funcțional care se ridică de la sol folosind magneți.

Dar nu este tocmai hoverboard-ul din filmul SF din 1989 „Back to the Future Part II”. Pentru început, trebuie să fie așezată peste o placă de oțel pentru a funcționa.

Hacksmith Industries și-a făcut deja un renume pe platforma de partajare video, construind un adorabil mini Cybertruck și chiar o sabie laser funcțională cu plasmă, care poate tăia metalul.

Proiectul hoverboard a fost preluat de Hacksmith Industries și de studentul canadian inginer Jimmy Zhou. Zhou a petrecut câteva luni lucrând la tehnologia din spatele hoverboard-ului.

Pentru ca placa să plutească, echipa a instalat opt ​​magneți care se rotesc pentru a crea un câmp magnetic puternic, care ar face ca podeaua de oțel să genereze un câmp magnetic opus.

Este o invenție impresionantă, mai ales având în vedere că placa nu trebuie să fie răcită criogenic cu azot lichid, așa cum a fost cazul hoverboard-ului Lexus al producătorului de automobile din 2015, după cum subliniază Nerdist.

Totuși, există un mare dezavantaj. Curenții electrici au scos multă căldură, ceea ce a făcut ca placa să ia brusc foc de mai multe ori în timpul procesului de testare. Deci, dacă te vei găsi vreodată în situația în care vei fi urmărit de niște bătăuși cyberpunk futuriști, asigură-te că aduci un stingător cu tine.

Un hoverboard a explodat și a incendiat o casă de un milion de dolari

Acum câțiva ani, foarte mulți copii își doreau un hoverboard, iar aceste gadgeturi au devenit foarte populare, până când a ieșit la iveală că foarte multe dintre ele au abilitatea de a exploda inadvertent.

În fiecare an se lansează câte un gadget care reinventează roata în materie de divertisment și utilitate. 2015 a fost anul în care mijloacele de transport electric au devenit accesibile prin intermediul așa numitelor hoverboard-uri. Acestea erau o referință către „Back to the Future”, deși nu pluteau la câțiva centimetri deasupra pământului, ci doar mergeau pe două roți și reușeau să te țină în picioare prin intermediul unor serii de senzori.

Din păcate, similar cu ceea ce s-a întâmplat cu Galaxy Note 7, au apărut tot mai multe dovezi online că hoverboard-urile explodează, fie din cauza bateriilor, fie din cauza procedurilor de producție defectuoase. În final, Amazon, unul dintre cei mai populari comercianți la nivel global, a decis să le clasifice ca fiind periculoase și să întrerupă comercializarea lor.