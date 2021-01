Acest robot de la Samsung îți spală vasele ca tu să ai mai mult timp liber

Viața ți s-a schimbat de un an încoace. Faci cam totul în casă și, în mod evident, e nevoie de mai multă curățenie. N-ai vrea să ai un robot care să se ocupe de treburile tale casnice, în timp ce tu muncești?

Gigantul tehnologic sud-coreean Samsung a oferit un preview asupra noului său robot de asistență domestică la CES din acest an, doar virtual deocamdată.

Acest robot este perfect pentru gospodăria ta

Compania a prezentat un nou videoclip în care robotul, care poartă numele de „Bot Handy”, face una dintre cele mai odioase sarcini dintr-o bucătărie: încărcarea vaselor murdare în mașina de spălat vase.

Bot Handy este unul dintre cei trei noi roboți Samsung. Un al doilea este menit să fie o încrucișare între un aspirator inteligent și o cameră de securitate, în timp ce al treilea este menit să fie un robot asistent și un însoțitor.

Ideea este ca acești roboți să aibă grijă de treburile tale casnice de zi cu zi. „Lumea noastră arată diferit și mulți dintre voi v-ați confruntat cu o nouă realitate – una în care, printre altele, casa ta a căpătat o semnificație mai mare, în contextul pandemiei”, a declarat șeful Samsung Research, Sebastian Seung, citat de CNET.

„Inovațiile noastre sunt concepute pentru a oferi experiențe mai personale și mai intuitive, care exprimă personalitatea ta”, a adăugat Seung.

Cu toate astea, robotul a fost prezentat la CES, care are o istorie de prezentare a tehnologiei care nu ajunge niciodată pe piață. Ceea ce înseamnă că nu este clar dacă vreunul dintre acești roboți va intra vreodată în producție.

CES – Consumer Electronics Show – e un eveniment de tradiție care se desfășura în fiecare an în Las Vegas. Anul acesta, însă, din cauza pandemiei, are loc online, acolo unde toți marii producători au programate diverse lansări. Evenimentul are loc online între 11 și 14 ianuarie.