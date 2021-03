Acest instrument de inteligență artificială îți poate aduce la viață rudele decedate. Modalitatea prin care face asta e cel puțin bizară

Uneori, când ni se face dor de cei dragi care nu mai sunt printre noi, ne mai aruncăm câte-o privire pe vechile fotografii și rememorăm întâmplări cu dragii noștri bunici sau unchi. Dar nu ar fi dubios ca aceste fotografii să se miște? Acum, printr-un instrument de inteligență artificială se poate să te reconectezi cu cei dragi care nu mai sunt.

Oricât de ciudat ar suna, o platformă de genealogie online a dezvoltat un instrument de inteligență artificială care îți permite să animezi fotografii de familie vechi.

Site-ul de genealogie MyHeritage a introdus un instrument numit “Deep Nostalgia” care utilizează tehnologia inteligenței artificiale pentru a anima fotografii vechi ale rudelor moarte… sau vii.

De exemplu, iată rezultatele caudate a ceea ce s-a întâmplat când s-a folosit instrumental AI pe o față pe care s-ar putea să o recunoști – președintele american cu numărul 16, Abe Lincoln:

Genealogy platform MyHeritage introduced a new AI tool that allows you to animate old photographs of dead relatives. The results are…something. 😲 pic.twitter.com/u0OuYkCPK3

— Tony Ho Tran (@TonyHoWasHere) February 27, 2021