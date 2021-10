Această țară s-ar putea confrunta cu o scădere la jumătate a populației, în 30 de ani: ce se-ntâmplă cu natalitatea

China s-ar putea confrunta cu o scădere dezastruoasă a populației sale în doar 30 de ani, arată un nou studiu.

Populația îmbătrânită a Chinei și scăderea natalității au pus guvernul în alarmă în ultimul timp, noile date ale recensământului relevând o scădere chiar mai semnificativă a nașterilor noi decât era de așteptat, relatează South China Morning Post.

Scăderea dezastruoasă a populației Chinei poate fi oprită

Pe baza acestor date și a reticenței generale de a avea mai mulți copii, populația țării ar putea fi redusă la jumătate imediat după anul 2050, potrivit unei cercetări publicate în Journal of Xi’an University of Finance and Economics.

Este o proiecție alarmantă care ar avea implicații grave pentru statutul Chinei ca superputere globală.

Pentru a motiva cuplurile să aibă familii mai mari, China și-a extins recent politica cu doi copii până la trei. Dar cercetătorii din spatele noului studiu au descoperit că principalele impedimente care împiedică cuplurile să formeze familii mai mari par a fi preocupări economice și lipsa sistemelor de sprijin social – nu statul care le spune că nu.

„Oamenii nu îndrăznesc să aibă copii din cauza presiunii economice în creștere”, au scris cercetătorii în lucrarea lor. „Există, de asemenea, o penurie severă în sprijinirea serviciilor de îngrijire a copiilor”.

Guvernul chinez a încercat, de asemenea, să facă locuințele și educația mai accesibile, dar cercetătorii spun că noile măsuri nu merg suficient de departe.

Între timp, noile date ale recensământului – despre care SCMP spune că este probabil cel mai precis din istorie datorită noii metodologii și practicilor de referință – spune că acum copiii reprezintă 17% din populația Chinei. Acest lucru, în timp ce persoanele cu vârsta peste 60 de ani reprezintă 18% .

Cercetătorii spun că aceasta este prima dată în istoria cunoscută când grupul mai în vârstă a depășit numărul celor mai tineri, datorită unei rate în scădere a noilor nașteri care, conform tuturor datelor disponibile, continuă să scadă.