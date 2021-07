Abia acum profiți la maxim de iPhone, iPad sau Mac: cum îți dezvăluie Apple toate secretele

Într-o mișcare fără precedent pentru Apple, compania din spatele celor mai populare gadgeturi cu i în față a decis să-ți ofere gratuit o serie complexă de tutoriale avansate. Acestea te ajută să profiți cu adevărat de iPhone, iPad sau iMac.

Încă din 2017, când magazinele oficiale Apple din orice alt colț al planetei decât România au fost reinventate, gigantul din Cupertino a introdus o serie de cursuri gratuite pentru utilizatorii de iDevice-uri. Acestea erau intitulat Today at Apple și nu implicau decât să fii prezent la un Apple Store la momentul potrivit. Cursurile cu pricina erau menite să te ajute să profiți mai mult de un iPhone, iPad, iMac dar și de o serie stufoasă de aplicații software.

În 2020, acele cursuri s-au mutat online, în contextul pandemiei și s-au desfășurat într-o manieră securizată prin Cisco Webex. Din motive greu de înțeles, acum, Apple a hotărât să le facă disponibile prin intermediul YouTube, pe canalul oficial al companiei conduse de Tim Cook.

Cum te învață Apple să-ți folosești gadgeturile

Deși nu este foarte clar la ce interval vor fi postate noi episoade din acest set de tutoriale, important este că avem o referință clară vizavi de tipul de conținut la care să ne așteptăm.

Primul clip pe care îl poți vedea mai jos are aproximativ 10 minute și te învață să te desenezi pe tine în stilul personajului Peanuts din desene animate în aplicația Pages pe iPad. Clipul este ghidat de Krista Porter, un artist de storyboard pentru The Snoopy Show alături de Anthony, un pasionat de creație de la Biblioteca Carnegie a celor de la Apple din Washington DC. Pentru câteva momente, ca un fel de mică reclamă, îl vedem și pe producătorul Mark Everstaff descriind producția exclusivă The Snoopy Show de pe Apple TV+.

Va fi interesant să vedem cum vor funcționa în continuare aceste clipuri. Momentan, formatul de tutorial combinat cu câteva momente de reclame nu este neapărat deranjant.