6 telefoane ieftine și bune la eMAG: le iei la preț mic și nu regreți nimic

Dacă ești în căutare de un telefon nou, ai nimerit bine: eMAG are câteva oferte excelente chiar acum și prețurile sunt pe măsura buzunarului fiecărui român.

Catalogul cu produse resigilate pe care îl găsești la eMAG are o mulțime de telefoane, toate cu preț mai mic. De data aceasta nu m-am dus însă către cele premium, pentru că prețurile acolo sunt mai mari. Am ales însă modele de sub 1.000 de lei. Aruncă o privire pe această listă, poate găsești ceva pe gustul tău.

Telefoane ieftine pe care să le cumperi de la eMAG

OnePlus are un model excelent: Nord N100 cu 64 GB spațiu de stocare, o baterie generoasă, iar sistemul de operare e optimizat să ruleze cât mai bine. Și acum are un preț excelent

De la Nokia eMAG listează modelul 5.3 cu 64 GB spațiu de stocare, ecran de 6,55 inci, 4 GB memorie RAM și o baterie de 4.000 mAh. Iar prețul mai bun îl prinzi aici

eMAG listează și un model deosebit de la Oppo. E vorba de A9 cu ecran de 6,5 inci, 128 GB spațiu de stocare și 4 GB memorie RAM. Iar bateria este generoasă: 5.000 mAh. Practic, e bun la orice. Și la așa preț nu-i de refuzat

În cazul în care vrei un Sony, există modelul Xperia L4 cu ecran de 6,2 inci, 64 GB spațiu de stocare și 3 GB memorie RAM, iar bateria este de 3.580 mAh. Și are reducere excelentă acum

Huawei are modelul P Smart (2021) la resigilate eMAG. Spațiul de stocare este de 128 GB, are o cameră de 48 megapixeli wide și una de 8 MP ultrawide. Ca să ai energie pentru toate pozele, există și-o baterie de 5.000 mAh. Și prețul mai bun îl face greu de refuzat

În fine, un Samsung: A20e cu ecran de 5,8 inci, 32 GB spațiu de stocare și 3 GB memorie RAM. Telefonul are un preț deosebit, dar are și două camere foto: 5 MP ultrawide și 12 MP wide. Îl iei cu reducere de aici