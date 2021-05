5 cu 5G: ce telefoane cu 5G poți cumpăra la preț bun în România

În aproape doi ani prețul telefoanele cu 5G a scăzut rapid. Acum vorbim de modele disponibile la sub 1.500 de lei. Lista asta e necesară mai ales acum când un nou model se remarcă fără probleme.

Pe 12 mai, realme a completat noua serie de telefoane cu un model deosebit: realme 8 5G. Propunerea e destul de simplă: cumperi telefon cu 5G la preț bun, poate chiar cel mai bun din România pentru un model nou. Așa că am cercetat un pic oferta să văd despre ce discutăm și unde se poziționează cele două modele realme față de competiție.

Înainte de toate, câteva mențiuni despre telefoane. Au ecran de 6,5 inci Full HD+ 90 Hz, 4 sau 6 GB memorie RAM, respectiv 64 și 128 GB spațiu de stocare. Telefoanele folosesc procesorul MediaTek Dimensity 700 cu opt nuclee, bateria este de 5.000 mAh cu încărcare la 18 wați, iar camera foto principală este de 48 MP. Toate acestea la posibil cele mai bune prețuri: 4 GB RAM cu 64 GB stocare are preț special de 880 lei (va fi 1.030 de lei), iar 6 GB RAM cu 128 GB stocare e la 980 lei cu prețul special (va fi la 1.130 lei după).

Am căutat telefoane similare, ca să văd ce poți cumpăra la preț bun. Astfel, am setat câteva criterii importante: stocare de cel puțin 4 GB, să aibă 5G și să aibă serviciile Google. Am făcut însă o excepție, în caz că nu ții neapărat la asta. Așa că, fără alte introduceri, iată ce modele sunt disponibile.

Ce telefoane cu 5G poți cumpăra la preț bun în România

Cea mai ieftină alternativă pe care am găsit-o este un Samsung Galaxy A32 dual SIM care concurează cu versiunea de 64 GB. Doar că e cu câteva sute de lei mai scump decât modelul realme 8 5G (acum e 1.100 lei la promoție, cu preț obișnuit de 1.300 lei). Ecranul e la fel de mare, doar că-i doar HD+, bateria e la fel de mare și ce are în plus e o cameră de 8 MP ultrawide. Dat fiind prețul mai mare și compromisul ecranului (nici nu mai vorbim de rată mare de refresh), nu-i cu adevărat o alternativă de luat în calcul.

Pe același criteriu al spațiului de stocare, dar și al prețului mic, am mai găsit un Motorola Moto G 5G Plus. Ecranul e mai mare, de 6,7 inci, bateria e la fel și are o cameră de 8 MP ultrawide. Telefonul e însă mai scump decât celelalte două, cu un preț de 1.120 de lei la promoție și cu un preț obișnuit de 1.450 lei. Ține însă cont că rulează Android 10, unde realme a pus Android 11 cu interfața realme UI 2.0.

Odată cu trecerea la 6 GB RAM și 128 GB, lucrurile se mai schimbă un pic. Am găsit un Xiaomi Mi 10 Lite, dar și acesta rulează Android 10 out of the box. Ecranul e la fel de mare, tot Full HD+, dar bateria este mai mică: doar 4.150 mAh. Unde poate ieși în avantaj acest model e pe camera ultrawide care are 48 MP. Însă prețul este de aproape 1.500 lei, în timp ce realme 8 5G 6 GB RAM e la maximum 1.130 lei. Pentru compensarea bateriei, la un preț de circa 1.450 lei acum, Xiaomi mai are un model Mi10 T Lite cu baterie de 4.800 mAh, dar tot Android 10.

Am ajuns și la telefonul de care ziceam cu compromisul serviciilor Google. E vorba de un Huawei P40 Lite cu ecran de 6,5 inci Full HD+, tot 128 GB stocare și un preț de 1.310 lei acum (în general, se vinde la 1.450 lei). Un minus imens pentru telefon e bateria: doar 4.000 mAh. Poți spune că recuperează la cameră foto, 64 MP, dar nu e un avantaj atât de mare ca bateria. Totodată, compromisul cu serviciile Google ar putea fi prea mare pentru o bună parte dintre utilizatori.

Și am ajuns la poate cel mai echilibrat telefon din punct de vedere al specificațiilor. Dar și prețul e pe măsură. E vorba de Samsung Galaxy A52 cu 5G. În preț, costă 1.600 lei, la promoție, dar a fost lansat cu un preț de 2.100 lei. Are ecran de 6,5 inci Full HD+, bateria este de 4.500 mAh și un un modul foto-video după cum urmează: 12 MP ultrawide, 64 MP principală și 5 MP macro. Mai există un senzor pentru măsurarea adâncimii de câmp. Acest Samsung se remarcă prin calitatea imaginilor, dar prețul e posibil să fie peste bugetul multor români.

Am ajuns și la concluzie și e destul de evidentă. Ce propune realme cu modelul 8 5G e un super preț pentru un telefon cu 5G. Va avea concurență, cu siguranță, dar deocamdată asta e starea alternativelor. Și chiar și acum recomand versiunea de 128 GB. Nu poți spune niciodată că ai prea mult spațiu de stocare, mai ales că prețul e bun.