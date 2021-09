Cu toate că viața artistică le ocupă foarte mult timp, câțiva bărbați fatali din cetatea filmului nu se sfiesc să-și arate latura sensibilă atunci când vine vorba despre copiii lor. Află care sunt cei mai pe cei mai frumoși, talentați și sexy tătici de la Hollywood.

Cei mai sexy tătici din capitala filmului, Hollywood

Deși au trecut prin relații tumultoase, alaturi de femei superbe, multe dintre ele cu toane pe măsură, actori precum Brad Pitt, Tom Cruise sau Colin Farell își dedică mult timp din viață pentru educația sau distracția progeniturilor. Faptul că au copii, mulți copii, nu le știrbește farmecul. Din contra, îi fac mai atrăgători.

Brad Pitt

Oare se gândea Brad Pitt că va avea atâţia copii atunci când a divorţat de Jennifer Aniston, după un mariaj de cinci ani care nu s-a soldat cu niciun urmaş?! Îndrăgostit până peste cap de Angelina Jolie, în iulie 2005, a însoţit-o pe aceasta în Ethiopia, unde au adoptat al doilea copil, o fetiţă care poartă numele Zahara.

În decembrie acelaşi an, actorul american i-a adoptat legal pe cei doi copii ai partenerei sale, Maddox şi Zahara, copiii purtând numele de familie „Jolie-Pitt”. Mult mai fericit a fost Brad în 2006 atunci când i s-a născut primul copil natural în Namibia, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt. Și familia s-a mărit din nou în 2007 când Angelina a adoptat singură un băiețel de 3 ani din Vietnam, Pax Thien Jolie, care ulterior a fost adoptat în SUA şi de către Brad.

Angelina a mai născut doi gemeni la Nice, în Franţa, în iulie 2008. Cei doi au primit numele Knox Leon şi Vivienne Marcheline. Brad si Angelina s-au despărțit și au trecut printr-un proces de divorț presărat de multe scandaluri. Abia în acest an Brad a reușit să obțină în instanță tutela comună a copiilor.

Ben Affleck

Jennifer Lopez și Ben Affleck au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din Cetatea Filmului, dar totul s-a năruit din cauza pretențiilor exagerate pe care le avea J.Lo. Sătul de ifosele consoartei, Ben Affleck și-a îndreptat atenția spre colega sa de platou din filmul “Daredevil”, Jennifer Garner, cu care s-a însurat după doar 5 luni. Jennifer Lopez le-a urat tot binele din lume, dar la aflarea veștii că Ben va fi tată, cântăreața a declarat că a suferit o depresie. Mulți ani mai târziu, Ben a divorțat de Jennifer și anul acesta a defilat pe covorul roșu îndrăgostit lulea din nou, alături de J.Lo.

Colin Farrell

Actorul irlandez Colin Farrell a devenit tată pentru a doua oară în octombrie 2009. Iubita sa, modelul polonez Alicja Bachleda, a născut un băieţel, Henry Tadeusz Farrell, care a fost botezat într-o biserică din Cracovia. Colin Farrell şi Alicja Bachelda s-au cunoscut în anul 2008, în timpul filmărilor la „Ondine”.

În vârstă de 34 de ani, Colin mai are un fiu din relaţia pasageră pe care a avut-o cu modelul american Kim Bordenave. Băieţelul care se numeşte James, are şase ani şi suferă de o formă de paralizie cerebrală, o boală genetică care i-a afectat capacitătţile de a vorbi şi a se deplasa. A fost diagnosticat cu sindromul Angelman la vârsta de şapte luni, dar Farrell a facut public acest lucru abia în anul 2007.

Will Smith

Actorul, cântăreţul şi producătorul Will Smith, s-a căsătorit cu actriţa Jada Pinkett în anul 1997. Ei au împreună doi copii: Jaden Christopher Syre (12 ani), alături de care a jucat în filmul „The Pursuit of Happyness” şi Willow Camille Reign (10 ani). Împreună cu soţia sa, Will este producătorul a numeroase filme de acţiune în care încet-încet îi distribuie şi pe cei doi copii ai săi, pe care îi consideră foarte talentaţi. Will mai are un fiu din prima căsătorie cu Shree Zampino, pe Willard Christopher Smith III.

Matt Damon

După o relaţie de scurtă durată cu actriţa Minnie Driver şi apoi cu Winona Ryder, Matt a întâlnit-o în Miami pe argentinianca Luciana Bozan Barroso cu care s-a căsătorit în New York în decembrie 2005, devenind tatăl vitreg al Alexiei, fetiţa dintr-un mariaj anterior al Lucianei. Primul copil al cuplului, Isabella, s-a născut în Miami, în iunie 2006. De atunci, Luciana a adus pe lume încă doi copii. Fizic, Matt Damon nu s-a schimbat deloc de când e tată, ba chiar arată din ce în ce mai bine. Emoțional însă, e mult mai împlinit, iar copiii îl fac să se simtă nu sexy, ci matur.

Patrick Dempsey

O vindeca el zeci de pacienți, dar îmbolnăvește de inimă rea milioane de femei din întreaga lume. Ca mulți alții din acest top e un bărbat fidel, familist care abia așteaptă să scape de sub luminile reflectoarelor și să se relaxeze în sânul familiei alături de copiii lui.

Johnny Depp

Va fi sexy până la adânci bătrâneți și, probabil, chiar și după. Actorul este înnebunit după cei doi copii pe care îi are cu Vanessa Paradis, iar de multe ori chiar se enervează la culme că celebritatea nu îl lasă să își crească copiii așa cum și-ar dori. Mai mult a cumpărat pentru aceștia o insulă întreagă care să le servească drept loc de joacă. Copiii au fost cei alături de care a scris scenariile pentru Pirații din Caraibe.

Tom Cruise

Celebrul actor american Tom Cruise a devenit tată biologic pentru prima dată pe 18 aprilie 2006 când soţia sa, actriţa Katie Holmes a născut-o pe Suri într-o clinică din Santa Monica. Tom a declarat că a ales acest nume pentru fiica sa, fiindcă în ebraică înseamnă „prinţesă”, iar în persana înseamnă „trandafir roşu”. Actorul apare peste tot cu Suri, în magazine, pe stradă și în parcurile de distracţii, spre deosebire de ceilalţi copii cu care nu a apărut atât de des. Cruise şi fosta sa soţie, actriţa australiană Nicole Kidman au adoptat doi copii, Isabella Jane (17 ani) și Connor Antony (15 ani).

Jude Law

La 37 de ani, actorul englez Jude Law a devenit tată pentru a patra oara. Fosta sa iubită, Samantha Burke, a născut o fetiţă care poartă numele Sophia. Modelul american de 24 de ani l-a cunoscut pe Jude la New York în timp ce el participa la filmările pentru pelicula “Sherlock Holmes”. A fost o relaţie pasageră, iar în momentul în care a aflat că va deveni tata, actorul a solicitat efectuarea unui test ADN pentru stabilirea paternităţii copilului. Samantha a anunţat că va face acest test la câteva zile după naşterea bebeluşului, dar Jude a întârziat cu recunoaşterea paternităţii.

David Beckham

Ce să mai spunem despre David? Până și Ellen Degeneres a vrut să îl vadă dezbrăcat. Beckham se poate lăuda cu una dintre cele mai frumoase și unite familii din showbizul internaţional. Britanicul și fosta solistă de la „Spice Girls” au împreună trei băieţi şi o fată: Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz David Beckham şi Harper Seven. Anul trecut, fiul cel mare al lui David s-a căsătorit. Probabil Beckham va devenit curând și cel mai sexy bunic celebru.