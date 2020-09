YouTube vrea să-ți devină serviciul preferat de muzică, așa că introduce această funcție

Este o adevărată artă în crearea listelor de redare – în special a celor pe care intenționezi să le distribui altor persoane. Alegerea melodiilor potrivite și găsirea fluxului perfect nu este ușor. Pentru a te ajuta, Google folosește AI pentru o funcție YouTube Music numită playlisturi de asistare.

Această funcție se va uita la numele playlistului tău, la melodiile pe care le-ai adăugat deja, dar și la istoricul tău de ascultare, pentru a-ți oferi până la șapte sugestii pentru următoarea piesă. De asemenea, poți actualiza acea listă pentru mai multe opțiuni.

Youtube te ajută să devii un fel de DJ pe platforma sa

Odată ce ai creat un mix care să te satisfacă, alți utilizatori pot verifica acest lucru în profilul tău, împreună cu alte playlisturi publice pe care le-ai creat. Dacă dai peste playlistul altcuiva, poți arunca și o privire asupra celorlalte liste de redare publice pe care le-au creat. Trebuie doar să dai clcik pe numele lor dintr-o pagină a listei de redare pentru a ajunge la profilul lor.

YouTube Music a adăugat, de asemenea, alte funcții ale playlisturilor în ultimele luni, inclusiv o modalitate prin care poți construi mixuri cu prietenii. Dacă nu ai folosit serviciul de ceva vreme, ar trebui să găsești mai ușor localizarea playlisturilor personalizate pe care platforma le creează, cum ar fi descoperirea și noile versiuni, în feedul tău home. Poți consulta, de asemenea, și playlisturile de mood și gen în secțiunea Explore.

De curând, YouTube Music a venit cu altă funcție interesantă care presupune afișarea versurilor. Atunci când asculți o melodie, ai la dispoziție mai multe funcții. Poți derula, poți trece la următoarea melodie, dar funcția pentru versuri nu era valabilă până acum câteva luni.

Pe ecranul Now Playing vezi piesa care rulează. Dar după mai multe teste efectuate pe parcursul multor săptămâni, compania a venit pentru varianta Android și cu funcția de afișare a versurilor. De multe ori, pe platforma clasică, artiștii postau la descriere și versurile. Le puteai vedea în partea de sub videoclip. Dar nu toți făceau acest lucru. Așa că YouTube a decis să vină cu propria îmbunătățire în acest sens. În versiunea pentru Android, YouTube Music afișează acum mai clar funcțiile, inclusiv Up Next (adică următoarea piesă din playlist), dar și butoanele de shuffle, repeat și flipping. Ca să jonglezi mai ușor prin lista ta de ascultare între piese și videoclipuri. Acum, ai la dispoziție și funcția de afișare a versurilor.