Yango intră în legalitate în România și primește avizul tehnic de la Guvern

Toate platformele care oferă servicii de ride-sharing au nevoie de un aviz tehnic, iar cei de la Yango îl primesc abia acum.

Potrivit legii care reglementează activitățile de ride-sharing din România, platformele care vor să activeze pe această piață locală au nevoie de acest aviz al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Societății Informaționale. Acum, platforma rusească intră în legalitate în România.

A anunțat că a primit avizul tehnic de la Guvern pentru funcționarea ca platformă digitală de intermediere a transportului alternativ. Totuși, compania are drept de funcționare pe o perioadă limitată, de numai doi ani.

Până acum, restul platformelor populare din România (Uber, Bold și Free Now) au obținut toate un aviz tehnic permanent. Uber și Bolt au primit aprobarea încă din 17 octombrie 2019. Free Now (fostul Clever) a primit și ea avizul în data de 10 ianuarie.

Partea interesantă e că toate acestea au primit un aviz tehnic permanent, spre deosebire de Yango, care are drept de funcționare doar pe o perioadă limitată de doi ani.

”Chiar dacă FREE NOW a intrat recent pe piața din România, am depus toate eforturile pentru asigurarea cât mai rapidă a cadrului de funcționare prevăzut de legislație, la fel cum s-a întâmplat și în cazul Clever. Astfel, cei peste un milion de români care au călătorit numai anul trecut cu Free Now și Clever pot folosi în continuare aceleași servicii de taxi și ridesharing cu care s-au obișnuit, fără nicio întrerupere”, spune Anca Gherle, Public Affairs Manager la Free Now.