Xiaomi lansează primul telefon cu Android fără încărcător și deja poți regreta că pierzi această funcție

Era inevitabil că strategia Apple de-a elimina încărcătorul din pachet va fi preluată de alții. Xiaomi face primul pas în direcția asta.

Până când va fi lansat Samsung S21, să vedem dacă va avea sau nu încărcător în pachet, Xiaomi face premiera în zona telefoanelor cu Android. Astfel, Xiaomi 11 are specificații bune, dar are o cutie ceva mai goală.

Xiaomi 11 poate trece drept ultima mare lansare din 2020. Și telefonul nu-i deloc de ignorat. Are un ecran de 6,81 inci Quad HD+ AMOLED cu o rată de refresh de 120 Hz, o luminozitate maximă de 1.500 nits, suportă HDR10+ și e protejat pe față de Gorilla Glass Victus. Va fi mai rezistent decât generația de acum? Vom vedea.

Xiaomi 11 are camera de 108 megapixeli și cel mai nou procesor

Independent de premiera cutiei fără încărcător, acest smartphone are și noul cip de la Qualcomm: Snapdragon 888. E important, deoarece e primul procesor al producătorului care vine cu modemul 5G integrat. Altfel, e pe cât de performant te-ai aștepta de la un cip de generație nouă.

Când vine vorba de camere foto, Xiaomi folosește încă o dată senzorul de 108 megapixeli de la Samsung la care se adaugă unul secundar de 13 megapixeli pentru wideangle și unul de 5 MP pentru macro. Filmează 8K și în format HDR10+.

Când vine vorba de baterie, are o capacitate de 4.600 mAh și se încarcă pe fir la 55 wați, wireless la 50 wați și poate încărca alte telefoane sau accesorii la 10 wați.

Aici intervine și problema încărcătorul care lipsește din pachet. Ca să profiți de încărcarea rapidă, îți trebuie un încărcător potrivit. Ceea ce înseamnă că nu poți folosi chiar orice. Sau poți folosi orice, dar să pierzi acest avantaj. Ori să investești într-un încărcător wireless cu încărcare rapidă. Oricum, presupune un cost suplimentar.

Vor fi trei versiuni: 8 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare (sub 620 euro); 8 GB și 256 GB (sub 650 de euro); 12 GB și 256 GB (sub 750 euro). Compania vinde un încărcător pe măsura telefonului la circa 15 euro.

Diferența între ce-a făcut Apple cu iPhone 12 și ce face Xiaomi cu Xiaomi 11 e că cel din urmă e mult mai ieftin și atunci mai ai ceva bani și de încărcător. Dar decizia asta marchează o perioadă de lansări în care producătorii vor renunța, rând pe rând, la încărcătoare. Pe de o parte vor câștiga ei, pe de altă parte vor câștiga producătorii de accesorii.

Mai rămâne să vedem ce-a pregătit Samsung.