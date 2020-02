Luna „iubirii” cu Vulpița și Viorel: de ce e și vina ta că există așa cazuri

Acum le spune Vulpița și Viorel. Peste două sau nouă luni ar putea fi Garofița și Marcel. Sau Getuța și Mugurel. Indiferent ce nume dai unui astfel de cuplu, nu contează persoanele, contează contextul în care ele se desfășoară. Și un fapt: nu vor dispărea niciodată.

Iată-ne, amici, la final de februarie. Cum altfel dacă nu „luna iubirii”, că avem niște Valentine’s Day și niște Dragobete. Ce poate fi, deci, mai frumos într-o așa lună dacă nu o poveste defectă de iubire între doi oameni despre care nici n-aveai habar că există în urmă cu, să zicem, două luni? Așa ajungem la duoul extraordinar Vulpița și Viorel.

Ei, în sine, sunt un subiect. Ba chiar unul dintre cele mai discutate subiecte de câteva săptămâni bune. Telenovela celor doi a atras și mai multă atenție după ce emisiunea Acces Direct a fost amendată cu 100.000 de lei de către CNA. „Ce am văzut aici este un spectacol al degradării umane”, a spus Dorina Rusu, un membru CNA, după ce membrii au urmărit mai multe ore cu fragmente din emisiune.

În urma reclamațiilor date de telespectator la CNA, Mirela Vaida, prezentatoarea Acces Direct, a spus că emisiunea este lider de audiență de mai bine de o lună, iar atât timp cât milioane de oameni o vor urmări, ea va merge mai departe. Pe lângă asta, prezentatoarea a mai îndemnat oamenii să „renunțe la ipocrizie”, pentru că emisiunea nu-şi propune să ofere exemple şi să educe copiii, ci are un singur scop asumat – audiența.

În cazul în care nu ești la curent cu telenovela, e suficient să știi că totul a început în urmă cu o lună când Veronica Stegaru, zisă și Vulpița, acuza că a fost răpită și violată. Ulterior s-a descoperit că n-a fost chiar așa, iar de atunci Soții Stegaru și-au expus zilnic viața, cu lux de amănunte, la Acces Direct.

De ce ajung astfel de emisiuni lider de audiență?

Oamenii sunt niște ființe foarte complexe și chiar dacă în viața de zi cu zi sunt empatici și cu bun simț, realitatea tristă e că multora le place să-i urască pe alții. Reality show-urile sunt atât de populare, pentru că oferă posibilitatea audienței să privească niște participanți în momentele cele mai rușinoase și umilitoare.

Majoritatea celor care urmăresc astfel de emisiuni n-ar participa la ele nici în ruptul capului, pentru că înțeleg foarte bine cât de expuși ar fi.

Chiar dacă unele sunt fictive sau editate până când nu mai au treabă cu realitatea, audiența tot reușește să se identifice cu subiectul. Oamenii caută în astfel de emisiuni tipologii de oameni sau scenarii care să le fie familiare. Urmăresc reacții și povești de viață care îi fac pe spectatori să simtă că-i cunosc pe participanți. Se implică în viața lor și așteaptă cu nerăbdare să vadă cum va mai decurge.

Pe lângă asta, unii oameni aleg pur și simplu să se deconecteze de la bula lor și să se uite la ceva ce nu implică efort intelectual. Telenovela „Vulpița și Viorel” are cam aceeași soartă. Sunt mulți care se uită strict pentru „entertainment”, pentru că acel cuplu pare atât de absurd și de opus propriei realități, încât devine fascinant.

Realitatea tristă însă e că o bună parte din telespectatori se uită, pentru că efectiv sunt implicați cu sufletul în viața lor.

Totodată, poți spune că acesta e doar un produs al televiziunii (oricare ar fi ea și în orice moment). Doar că televiziunea e un mediu și atât. Dacă ar fi adevărat că astfel de cazuri există doar în realitatea distorsionată a televiziunii, oamenii care apar acolo n-ar avea succes și online, de exemplu.

La data publicării acestui articol

Veronica are peste 71.500 de followeri pe Instagram. Viorel are aproape 24.500. Și amândoi pregătesc pentru 1 martie un eveniment în La Mia Musica din București. Iar videourile încărcate de Acces Direct pe YouTube sunt, cum să le zic, virale. Sunt clipuri care au ajuns și la peste 300.000 de afișări. „Telenovela Vulpița”, după cum e denumit un playlist special pentru cei doi, are 144 de clipuri. A fost actualizat pe 28 februarie. Clipul din 13 ianuarie are peste 800.000 de afișări. Acestea sunt cifre relevante dintr-un motiv destul de pragmatic: nu sunt oameni care au lăsat youtubeul pornit și gata. Nu. Au căutat, s-au abonat la canal, au vrut să știe, să urmărească zeci și zeci de minute de, cum altfel? chiloțăreală.

Vulpița și Viorel nu reprezintă însă un caz unicat

Problema emisiunilor care depășesc limita bunului simț nu sunt specifice doar României, ba din contră. Știu că multora le place să critice televiziunea românească că prezintă doar anti-modele și diverse celebrități cu un stil de viață discutabil. Dar, fie că-ți place sau nu, chestia asta se întâmplă peste tot. Fiecare țară are propriul „Capatos” și propriile posturi de televiziune care se hrănesc din scandaluri. Și nu e o conspirație de îndobitocit populația, pur și simplu oamenilor le place să se uite la alții cum se umilesc pe sticlă.

Ah, sigur, e oribil că televiziunile își permit să exploateze personaje vulnerabile, dar asta e o altă discuție, una în care CNA ar putea controla mai bine situația. Da, e imoral, dar televiziunile o să o facă în continuare atât timp cât publicul dorește. Cumva, e o problemă colectivă la care participăm indirect cu toții. Poate că tu nu te uiți la Acces Direct, dar sigur ai ceva „guilty pleasure” din aceeași categorie.

Dacă-ți mai amintești, pe vremuri posturi precum History Channel, Travel and Living sau Discovery băgau numai documentare interesante și erau mereu o sursă bună de informare. Acum numele posturilor nu mai au nicio legătură cu conținutul, difuzează numai reality show-uri dubioase gen Pawn Stars, extratereștri, fantome și alte ficțiuni fără sens. Și asta pentru că oamenii sunt fascinați de porcării și preferă să se uită la ele, în locul documentarelor.

Una dintre cele mai populare emisiuni din lume este Keep Up with the Kardashians. Teoretic este un show despre femei excentrice care îți arată cum e să trăiești în lux, dar în realitate este doar un spectacol cu femei disperate după faimă. Acum câțiva ani rula Here Comes Honey Boo Boo, un reality show despre familia unei copile ce a participat la un concurs de frumusețe pentru copii. A fost un spectacol degradant cu oameni care mâncau până la refuz și se purtau ca ultimii bădărani.

Noi avem altele, cum ar fi Insula Iubirii, Puterea Dragostei și Vulpița și Viorel. Vor dispărea astea și vor apărea altele care vor șoca și vor atrage din nou discuții despre cât de moral este să prezinți oameni în ipostaze umilitoare. Știu, nu sună deloc bine și știu că mulți ar prefera să dispară de tot genul ăsta de emisiuni. Dar, în final, audiența dictează conținutul.

P.S.: Și tu ești parte din problemă, că ești audiență. Iar când zic „tu” mă refer la demograficul din care faci parte. Poate între 18 și 24 de ani, poate între 35 și 44 de ani, mediu urban, acces la internet, la cablu etc.

