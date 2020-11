Cele mai așteptate camioane: Volvo a dezvăluit momentul în care vedem modelele electrice pe străzi

Volvo Group a anunțat planurile de a vinde versiuni electrice ale camioanelor sale, începând din 2021, pe piața din Europa.

Autonomia camioanelor ar putea ajunge până la 300 kilometri, iar producția de volum va începe în 2022, potrivit unei declarații a producătorului suedez de camioane.

“Suntem hotărâți să continuăm să ne conducem industria către un viitor durabil”, a spus Roger Alm, președintele Volvo Trucks.

Tranziție treptată către un viitor electric de mare greutate

Volvo își propune ca 35% dintre camioanele pe care le vinde să fie vehicule cu emisii zero până la sfârșitul acestui deceniu și se așteaptă să reducă treptat producția de camioane cu motor cu combustie care funcționează cu combustibili fosili până în 2040.

“Trebuie să avem o flotă rulantă care să fie 100% lipsită de combustibili fosili, la nivel global, cel târziu până în 2050”, a declarat Martin Lundstedt, director executiv Volvo. “Transformarea și schimbarea vor avea loc segment cu segment, piață cu piață și regiune cu regiune.”

Dezvoltarea vine în timp ce producătorii de camioane se luptă pentru a obține vehicule cu emisii zero pe drumuri. Pe lângă rivalii tradiționali precum Daimler AG, Scania și Paccar Inc., Traton SE, Volvo se confruntă și cu noi concurenți, inclusiv Nikola Motor Co. din SUA și BYD Co.

“Mai multe indicații privind ambițiile și cheltuielile de cercetare și dezvoltare, lucrările de dezvoltare și produsele noi au indicat că Volvo este înaintea colegilor săi. În opinia noastră, știrile de astăzi confirmă acest lucru ”, au spus Magnus Behm și Anders Roslund, analiști Pareto.

Un obstacol major pentru electrizarea vehiculelor grele este greutatea bateriei, ceea ce face dificilă construirea de camioane capabile să transporte mărfuri pe distanțe mari.

Gama de camioane electrice Volvo care vor fi puse în vânzare începând cu anul viitor sunt concepute pentru transport regional și construcții urbane, iar compania speră că un joint-venture cu Daimler îi va permite să ofere vehicule pe distanțe lungi la sfârșitul acestui deceniu.