VIDEO Un youtuber îi face concurență lui Musk – a construit singur un “Cyberquad”

Un fan Tesla și youtuber de DIY – “Rich Rebuilds” – a construit o variantă ATV, „Cyberquad”, al gigantului Cybertruck construit de compania lui Elon Musk.

„Pare o bestie furioasă!”, a concluzionat Rich după ce a construit o primă versiune, care cuprinde un șasiu tradițional quad-bike, un motor electric pentru motociclete și un șasiu personalizat din aluminiu.

Starscream is AN ABSOLUTE BEAST! Pure electric power. 0-60 in under 4 seconds. Top speed is just as crazy! https://t.co/sKPV3Bslmb pic.twitter.com/SqG9nS9PfH

— Rich Rebuilds (@RebuildsRich) August 23, 2020