VIDEO S-a trezit cu o factură de 10 ori mai mare pentru un schimb de ulei. I s-au tăiat picioarele când a verificat camera de bord

O vizită la service se poate solda cu o factură umflată din plin de mecanici. Un șofer a descoperit pe propria piele ce înseamnă asta. Norocul lui a fost că a lăsat camera de bord pornită.

Practica țepelor la service e răspândită pe tot mapamondul, chiar dacă ți se pare că doar în România se practică așa ceva cu lejeritate. Recent, un șofer și-a dus mașina la un service autorizat ca să-i facă un schimb de ulei. Costul ar fi, de regulă, cam 150 de lei (30 – 40 de dolari). La final, s-a trezit cu o factură de peste 1.900 de lei (480 de dolari).

Acest caz s-a petrecut în San Antonio, Statele Unite ale Americii, și cel țepuit a fost Gabriel Rendon, conform Carscoops. El a cerut schimbul de ulei, dar mecanicii ar fi încercat să-i umfle factura cu schimbarea plăcuțelor de frână, schimbarea bateriei și alte operațiuni de care n-avea nevoie.

El a lăsat camera de bord pornită și așa a descoperit cum a ajuns bătaia de joc a service-ului respectiv. În videoul de mai jos poți auzi unul dintre managerii de la service (dacă nu chiar proprietarul) cum îi spune unui angajat să-l lase pe client să aștepte o oră pentru că le-a cerut explicații despre factura prea mare.

„Le-am spus că am cerut doar schimbul de ulei și după ce m-am certat cu ei au fost de acord să pună vechea baterie la loc și s-o scoată pe cea nouă. Așa că au dus mașina în spate și eu am așteptat o oră acest schimb, timp în care m-am întrebat ce durează atât. Ei bine, de-asta (dialogul din video – n.r.).”

Gabriel Rendon