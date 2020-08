Cum ești țepuit în service-urile din România: cu câți bani îți repari mașina în alte locuri

Dacă deții o mașină în România, atunci inevitabil vei ajunge, la un moment dat, într-un service pentru reparații sau o simplă inspecție tehnică. Și ar fi bine să știi dacă prețurile impuse de ateliere sunt sau nu corecte.

O vorbă veche spune că atunci când te gândești să-ți cumperi o mașină, atunci trebuie să pui și bani deoparte pentru diverse reparații. Cu cât mașina e mai veche, cu atât trebuie să te asiguri că ai bani pentru diverse reparații. Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) susține că există anomalii majore în piața de reparații auto din România.

Comparația e făcută cu alte state europene.

Specialiștii BAAR au descoperit că între tarifele pe ora de manoperă utilizată de service-urile auto din România faţă de alte state europene există diferenţe semnificative.

Astfel, în Italia şi Spania, au fost observate tarife orare de 30-50 de euro, în timp ce în România „pentru acelaşi autoturism au fost utilizate tarife chiar şi de peste de 150 euro la unele service-uri independente„. Potrivit BAAR, având în vedere faptul că manopera deţine o pondere importantă în devizele de reparaţie, respectiv în despăgubirile plătite, există riscul de alterare artificială a acestora, generând în cele din urmă un potenţial impact în primele de asigurare.

„Din analiza preliminară, am mai putut constata şi că, în ceea ce priveşte costul pieselor de schimb utilizate atât în devizele estimative pentru estimarea valorii despăgubirilor cuvenite, cât şi în devizele finale de reparaţie, în străinătate preţul acestora se situează întotdeauna sub preţul pieselor originale cuprinse în sistemele de calcul precum Audatex, DAT etc. ceea ce din păcate nu se întâmplă la fel şi în România”, a afirmat preşedintele BAAR, Mădălin Roşu.