VIDEO Mesajul viral al lui Alec Baldwin de la SNL: poate cea mai bună glumă despre Donald Trump

Cu aproximativ 500.000 de vizualizări în 24 de ore de la publicare, mesajul lui Alec Baldwin din cea mai nouă ediție a Saturday Night Live (SNL) a devenit viral.

Din momentul în care a câștigat alegerile în Statele Unite ale Americii, Donald Trump a fost satirizat de Alec Baldwin în cadrul emisiunii de momente comice SNL. În contextul în care ultimele ediții ale emisiunii fost filmate de la distanță din cauza situației dramatice ale cazurilor de Covid-19 din SUA, nu putea lipsi personajul interpretat de Baldwin.

Având în vedere că Trump a dat dovadă de inconștiență în mai multe rânduri în ultimele săptămâni, din cauza modului în care a administrat reacția Americii la pandemie și a declarațiilor sale absurde care au devenit virale, sursa de umor la adresa sa a fost aproape infinită.

SNL a transmis în weekend ultimul episod din sezonul 45 al emisiunii de la NBC. Alec Baldwin, în pielea personajului Trump, face parte din deschiderea emisiunii, unde începe cu un mesaj pentru elevii care absolvă școala online, prin intermediul Zoom.

„Sunteţi norocoşi să absolviţi acum când există atât de noi locuri de muncă incitante, precum paznic la magazinele de legume, model pe internet, hoţ care fură de pe verandă, asistentă medicală de ocazie şi miner”, le-a spus Trump lui Baldwin absolvenţilor care au început să părăsească, unul câte unul, întâlnirea online. „Nu uitaţi de cărbune. E în pământ, trebuie doar să sapi şi să-l iei”.

Imediat după, ”Trump” a oferit asigurări că școlile se vor redeschide în toamnă, în format tradițional, din motive foarte clare. „Şcoala online este o păcăleală iar eu ştiu asta, pentru că şcoala mea online s-a aflat pe primul loc în topul celor mai teribile înşelătorii de către US News la fiecare deschidere de an”, a confirmat Trump înainte de a tuşi de câteva ori şi de a bea „un vechi şi invincibil suc”, dintr-o sticlă de Clorox.

Ironiile la adresa lui Trump au continuat în discursul lui Baldwin în același clip de câteva minute pe care îl poți vedea mai sus. „Ştiu că este greu, dar am să vă dau un sfat real”, a spus Trump. „Credeţi în voi şi puteţi obţine orice. Uitaţi-vă la mine, am început ca fiul unui simplu proprietar bogătaş şi am ajuns miliardar, preşedinte, şi cel mai bun expert din lume în boli infecţioase”.

În ceea ce privește secretul în viață pentru a părea că ești deștept, soluția este cât se poate de simplă. „Înconjuraţi-vă de cei mai proşti oameni pe care-i găsiţi, aşa încât să străluciţi mereu. Dacă nu înţelegeţi ceva, spuneţi că e o tâmpenie. Nu vă daţi niciodată cu cremă de soare. Să trăiţi fiecare zi ca şi cum ar fi ultima pentru că intenţionăm să lăsăm virusul să umble liber. Virus care, amintiţi-vă, a pornit dintr-un laborator din Obama! Vă las cu unul dintre cele mai inspirate citate ale mele: Căutaţi să atingeţi stelele, pentru că dacă sunteţi o stea o să va lase să o faceţi! „Mulţumesc clasei 2020 şi să avem cea mai grozavă vară din viaţa noastră. Cine e cu mine?”, a concluzionat ”Donald Trump”, in intervenția televizată.