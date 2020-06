VIDEO Jocul copilăriei tale, transpus în secolul 21: de ce este special Crash Bandicoot 4

În timp ce mulți dintre noi asociază dezvoltatorul Naughty Dog cu francize precum Uncharted sau The Last of Us, popularitatea sa a explodat pe vremea când primul PlayStation era la modă cu Crash Bandicoot.

Lansat în urmă cu câteva decenii, primul Crash Bandicoot a fost cel mai popular titlu pentru prima consolă PlayStation, comercializându-se în aproximativ 6,8 milioane de exemplare. Au mai urmat câteva continuări foarte apreciate din serie, dar, după aceea, studioul deținut de Sony s-a axat pe proiecte semnificativ mai elaborate, precum Uncharted.

În 2020, îndrăgitul personaj va fi reînviat în Crash Bandicoot 4: It`s about time. Ca o glumă drăguță, It`s about time se traduce prin ”Era și timplul”, o referință la distanța între Crash Bandicoot 3 (1998) și noul joc din serie.

În privința cronologiei evenimentelor din joc, Crash Brandicoot 4 va continua povestea trilogiei originale lansate pe primul PlayStation, ignorând The Wrath of the Cortex și celelalte jocuri și joculețe în care ai mai văzut văzut personajul în trecut. Motivația din spatele acestei decizii pleacă de la faptul că N. Sane Trilogy a fost relansată de curând, s-ar putea să fie proaspătă în amintirea gamerilor și, din acet motiv, ar fi ciudat să ancorezi povestea în alt joc, a explicat Paul Yan, director de creativitate și co-președinte al dezvoltatorului Toys For Bob.

Ca referință, va fi prima oară când cei de la Naughty Dog nu se vor mai implica în Crash Bandicoot. Noul joc va fi dezvoltat de Toys For Bob, un studio deținut de Activision, același gigant care publică anual Call of Duty, de exemplu. În trecut, tot din mâinile aceluiași dezvoltator au ieșit Spyro Reignited Trilogy și Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, o reiterație a jocurilor originale pentru o nouă generație de gameri, pe un hardware actualizat, un fel de ”remastered”.

Ca să-ți faci o idee despre stilul vizual din noul joc, poți să arunci o privire pe trailerul de mai sus. Una peste alta, îți va aduce cu siguranță aminte de copilărie. Jocul se va lansa pe PS4 și Xbox One pe 2 octombrie la prețul de 60 de dolari.