VIDEO Desenele animate clasice, ”spulberate” prin cenzură: ce au pățit Bugs Bunny, Elmer Fudd și alte animații îndrăgite

În librăria de conținut a noii platforme de streaming HBO Max, există mai multe animații clasice ”reinventate” pentru o nouă generație de consumatori. Din păcate, modificările sunt manifestări de cenzură.

Seria de animații The Looney Tunes a avut parte în acest an de o relansare și o transformare radicală. Gestul producătorului Warner Bros. are legătură cu contextul socio-cultural actual și de sensibilitățile exacerbate ale noii generații față de orice formă de violență, fie și una transpusă pe micile ecran în format animat. Din păcate, niciun personaj animat nu va mai putea folosi o armă de foc, iar scene clasice precum cea din imaginea de mai sus vor deveni imposibile, peste noapte.

Argumentul din spatele gestului radical a fost cât se poate de simplu. La ora actuală, discutăm de un proces de adaptare la ”sensibilitățile moderne”. În acest context, personajele principale nu vor mai utiliza arme de foc în niciun context. Partea un pic ciudată este că nivelul exacerbat de violență dintr-un serial precum cel cu Bugs Bunny și Elmer Fudd va rămâne în actualitate, dar va fi manifestat printr-o coasă, în loc de pușcă.

Dacă arunci o privire pe noua iterație de Looney Toones de pe HBO Max, este evident că schimbarea legată de prezența armelor pe ecran afectează fiecare episod. Nu contează dacă ești fan Bugs Bunny, Daffy Duck, Titi sau Sylvester, amintirile tale vor fi spulberate când te vei uita la episodul de mai jos din noua serie sau la trailerul de mai sus al noului serial.

Ca referință, The Looney Tunes a revenit pe micile ecrane începând cu data de 27 mai, în Statele Unite ale Americii, odată cu premiera noului serviciu de streaming HBO Max. Episoadele, în format foarte scurt, continuă stilul primelor aventuri amuzante dezvăluite publicului larg la începutul anilor 40. Diferența constă în faptul că tratarea violenţei a căpătat noi forme în 2020, armele de foc au fost scoase de pe ecran.

„Nu mai folosim arme de foc”, a declarat Peter Browngardt, producătorul seriei animate, într-un interviu acordat celor de la The New York Times. Scenaristul noilor animații este de părere că nivelul de violență a rămas neschimbat „Suntem într-o epocă anti-bullying, toţi trebuie să fie prieteni, toată lumea trebuie să se înţeleagă. The Looney Tunes sunt aproape antiteza. Sunt personaje aflate în conflict, uneori foarte violente”, a explicat scenaristul Johnny Ryan.