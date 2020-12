VIDEO Ce este ”Moarte lui 2020”, noul show Netflix de la creatorii Black Mirror

În cazul în care nu ai avut un an suficient de dificil, Netflix a produs un show în jurul aventurilor din 2020 și are un titlu cât se poate de sugestiv, Death to 2020.

Acest an s-a desfășurat într-o manieră mai ciudată și terifiantă decât orice episod din Black Mirror. Din acest motiv, echipa din spatele celui mai popular serial de pe Netflix a decis să îmbrățișeze anul care se încheie peste câteva zile și să creeze un show în jurul a ceea ce s-a întâmplat, mai mult decât în jurul a ceea ce și-au putut imaginea creatorii show-ului distopic.

Charlie Brooker și Annabel Jones sunt creatorii Black Mirror, iar noul lor proiect este intitulat Death to 2020 (Moartea lui 2020). Un pseudo-documentar sau mockumentary, viitorul show are mari șanse să devină incredibil de popular, în primul rând datorită premisei, în al doilea rând mulțumită distribuției impresionante din spate.

Death to 2020 va ajunge pe Netflix începând cu 27 decembrie. Conform descrierii oficiale, ”Moarte lui 2020” va spune povestea modului în care acest an a fost incredibil de groaznic. În sinopsis se mai menționează faptul că va combina clipuri de buletinele de știri difuzate în ultimul an cu discursuri sau comentarii acide din partea unor personaje fictive.

În trailerul de mai sus poți vedea mulți dintre actorii care își vor face apariție în Death to 2020, ca să înțelegi că este departe de a fi un show ieftin sau încă un colaj de conversații desfășurate prin intermediul Zoom. Lista include nume precum Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Leslie Jones, Cristin Milioti și Joe Keery.

Dacă ești un fan înrăit al creațiilor realitate de Charlie Brooker în trecut, Black Mirror pare să fie mai aproape de seria Wipe a creatorului decât de Black Mirror, deși elementul de ficțiune va fi semnificativ. Încă nu este clar cât de amuzant va fi sau dacă se va pune accent mai mult pe partea dramatică a ecuației.