VIDEO Banksy lovește din nou: lucrarea virală din metroul londonez despre pandemie

Banksy este unul dintre cei mai mediatizați artiști moderni ai ultimului deceniu, iar cea mai recentă lucrare a sa este o oglindă a perioadei de pandemie.

În ultima perioadă, Banksy nu a fost foarte activ în mediul online, dar lucrurile s-au remediat ieri, când artistul a ajuns din nou în metroul londonez, unde și-a început cariera în urmă cu mulți ani. Cea mai nouă lucrare a artistului este o formă de a încuraja oamenii să poarte măști pentru a preveni răspândirea coronavirusul.

Rezultatele experienței din metrou au fost publicate într-un clip postat pe pagina sa de Instagram, pe care îl poți vedea mai jos. Ca referință, contul oficial Banksy are 9,7 milioane de urmăritori pe rețeaua de socializare și nu a durat mult până când cea mai recentă postare a sa a strâns un milion de like-uri.

În clipul de mai jos, poți vedea o persoană, ce pare să fie Banksy echipată într-un costum similar cu al persoanelor de la curățenie din metroul londonez. Din momentul în care a intrat în metrou a început să deseneze șoareci prin metoda stencil, cu un șablon, în diferite ipostaze. Cel mai sugestiv ilustrează un șoarece care strănută cât se poate de agresiv, iar pentru că nu poartă mască, ”virusul” se răspândește pe un geam întreg.

Oficiali metroului din Londra au afirmat că au șters creațiile artistului în conformitate cu politica strictă împotriva graffiti. Lucrarea este intitulată ”If You Don`t Mask, You Don`t Get” (Dacă nu porți mască, nu înțelegi). La finalul clipului, se vede mesajul ”I get lockdown” (Înțeleg izolarea) pe peretele unei stații de metrou, în timp ce, atunci când se închid ușile de la metrou, se vede textul ”but I get up again” (dar mă ridic din nou), o referință la piesa Tubthumping din 1997 care se aude pe fundal în ultimele momente a formației Chumbawamba.

Deoarece conștientizează valoarea lucrărilor lui Banksy, oficiali metroului londonez au spus că îl invită pe artist să refacă lucrarea într-un alt spațiu.