VIDEO Acest Ford Mustang e un „monstru” de 1.400 CP și 100% electric

Ford se luptă să devină marca preferată când vine vorba de noua generație de mașini puternice americane complet electrice.

Cu prototipul unic Mustang Cobra Jet 1400, supranumit „eroul de acțiune complet electric”, s-ar putea să fi dat lovitura pentru primul loc. Este primul model electric al diviziei constructorului american gândit pentru a concura în cursele de drag.

Acesta este echipat cu un singur motor electric capabil să livreze 1.400 de cai putere. Noul Mustang Cobra Jet 1400 folosește un singur motor electric amplasat pe puntea față capabil să livreze 1.400 de cai putere și aproape 1.500 Nm. Resursele sunt gestionate de o transmisie secvențială și sunt livrate către puntea spate. Producătorul american își dorește ca Mustang Cobra Jet 1400 să parcurgă sfertul de milă în doar opt secunde.

Un tribut adus versiunii Mustang 428 Cobra Jet din 1968

În timpul unui test privat, inginerii Ford au reușit să scoată puțin peste 1.500 de cai putere, susține compania. Cobra Jet are, de asemenea, patru motoare și bateria poate genera 350 kW – pe motor.

Este atât de multă performanță neînfrânată, încât mașina abia se poate menține la pământ. Într-un nou videoclip publicat de divizia de performanță a Ford, vehiculul scoate un wheelie impresionant.

„De când am dezvăluit mașina, am continuat să o reglăm și acum știm că este doar începutul a ceea ce am putea realiza cu această putere electrică într-un cadru de curse”, spune Mark Rushbrook, director global la Ford Performance Motorsports.

Cu toate acestea, există doar o șansă redusă de a putea cumpăra unul în curând. Ford a anunțat, de asemenea, Mustang Lithium, o mașină complet electrică de 900 de cai putere, dar și Mustang Mach-E. Totodată, oficialii Ford au menționat că prototipul este considerat un tribut adus versiunii Mustang 428 Cobra Jet din 1968.