Vești proaste despre iPhone 12 și 12 Pro Max: bateria mai mică, autonomia infimă, față de iPhone 11

În fiecare zi apar noi informații legate de noua serie de terminale Apple iPhone 12. Din păcate, cele mai multe dintre ele includ motive solide pentru care ar fi bine să le eviți.

Începem cu vestea foarte proastă, înainte de vestea proastă. Terminalele din seria Pro Max au devenit sinonime anul trecut cu o autonomie de invidiat. Dacă vroiai cea mai mare baterie pe un iPhone, optai pentru un 11 Pro Max. Din păcate, chiar și după lansarea noii generații de smartphone-uri, respectiva afirmație rămâne valabilă. iPhone 12 Pro Max are o baterie mai mică decât cea din iPhone 11 Pro Max.

În prezentările Apple nu o să vezi niciodată specificații tehnice legate de baterie. Spre surprinderea celor care s-au uitat anul acesta la prezentare Apple, într-un mod aproape suspect, gigantul din Cupertino a evitat să se laude cu autonomia noilor modele. Motivul are legătură cu faptul că acestea au o baterie mai mică și, implicit, o autonomie scăzută, comparativ cu modelele din 2019.

De exemplu, iPhone 12 Pro Max are un acumulator de 3687 mAh cu 282 de mAh mai puțin decât iPhone 11 Pro Max, care se lăuda acum un an cu 3969 mAh. iPhone 12 și iPhone 12 Pro au acumulatori de 2815 mAh, un motiv important ca să nu dai banii în plus pe Pro. iPhone 12 mini are cea mai mică baterie, doar 2227 mAh.



Un pic penibil este faptul că bateriile mai mici ar fi trebuit să se reflecte în autonomii similare cu cele pe care le obții pe modelele din 2019. Nu este deloc așa, după cum se poate vedea în testele de mai jos. Nici măcar tranziția la procesoarele mai eficient energetic pe 5 nanometri nu salvează situația.

Tom`s Guide a realizat comparația de autonomie în aceleași condiții pentru iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 11 și iPhone 11 Pro. Dacă îți cumperi noile terminale pentru conectivitatea 5G, așteaptă-te la o scădere de cel puțin 10% a autonomiei față de toate modelele de iPhone 11. Nici pe 4G nu sunt foarte încântat.

În final, lucrurile sunt clare, iPhone 12 are autonomie mai mică decât iPhone 11, iar acest detaliu nu este normal. Dacă îți ține de cald acest detaliu, măcar are o autonomie mai mare decât Galaxy S20 5G și S20 Plus 5G.