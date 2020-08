Vești bune în vremuri de criză: compania care aduce în România zeci de locuri de muncă

Pandemia de coronavirus a schimbat din temelii piața muncii, iar adevărul e că afacerile care nu știu să se reinventeze vor dispărea. Există, însă, și o parte bună: marile companii se orientează spre estul Europei, unde găsesc mână de lucru mai ieftină. E și cazul României.

Germania e cea mai puternică economie a Europei și, din acest punct de vedere, România e privilegiată pentru că are contracte cu această țară și schimburi comerciale frecvente. De mersul economiei de acolo depind și anumite ramuri economice din România, cum ar fi domeniul subansamblelor auto.

Autoliv, de exemplu, e unul dintre cei mai mari producători de airbaguri și sisteme de siguranță pentru mașini. Din cauza crizei, desființează mai multe locuri de muncă din Germania și le transferă în România. Unde mâna de lucru e mai ieftină.

Autoliv mută zeci de locuri de muncă din Germania în România

Compania suedezo-americană susține că va aduce la noi în țară zeci de locuri de muncă în dezvoltare, logistică și administrație de la o fabrică din Germania. În total, e vorba de 70 de posturi care vor fi mutate în România de la fabrica din Elmshorn (landul german Schleswig-Holstein).

Pentru transferul unor joburi (mai multe la număr: 200) a fost preferată și țara vecină, Ungaria. Autoliv ia această decizie după ce va opri producția centurilor de siguranță la Elmshorn până la jumătatea anului 2023. În prezent, aproximativ 900 de persoane lucrează la Autoliv în Elmshorn.

Mișcarea face parte dintr-un plan mai amplu al Autoliv, în care 500 de locuri de muncă vor fi tăiate în toată Europa până la sfârșitul lunii martie 2021, ceea ce va impune și închiderea unor unități, scrie profit.ro.

Ce face acum Autoliv se înscrie în linia strategică a mai multor firme, care decid să-și mute operațiunile în estul Europei, unde costurile cu salariile sunt mai mici.

Autoliv e un grup fondat în Suedia, care a intrat în România în 1997. Tot atunci, grupul a fuzionat cu firma americană Morton. Autoliv are sediul în Stockholm și este listat la New York Stock Exchange. În România, Autoliv are 10 fabrici și 2 centre de inginerie în șapte orașe – Brașov, Timișoara, Lugoj, Sfântu Gheorghe, Reșița, Onești și Iași. În 2019 a avut afaceri de 3,89 miliarde lei (4 miliarde lei în 2018) și un profit net în scădere puternică, de la 160 milioane lei în anul precedent la 4 milioane lei, cu peste 8.500 de angajați.