Vestea surpriză pentru Dacia: se întâmplă deja în România și toți șoferii trebuie să știe asta

Dacia e într-un moment dificil: vânzările din 2020 au fost afectate și are în pregătire câteva modele noi. Totodată, are și-o mașină electrică pe care vrea s-o lanseze în 2021. E România pregătită? Conform ultimelor date, da.

În septembrie ar trebui să fie dezvăluit cel mai nou model Dacia: Sandero 3, construit pe platforma CMF-B, ca noul Clio de la Renault. Totodată, în 2021, în prima parte a anului, ar trebui să vedem lansat oficial modelul Spring, primul model electric al companiei.

Pentru al doilea anunț, sunt acum câteva cifre promițătoare pentru Dacia. Mașinile electrice și hbride au ajuns la o cotă de piață de 6,1% în primele șapte luni ale anului. E aproape o dublare (de la 3,9%) în perioada similară din 2019.

Per total, în primele șapte luni ale anului, înmatriculările de mașini electrice au crescut cu 39%, iar cele ale mașinilor plug-in hybrid cu 115%, concomitent cu o scădere generală a pieței de 34%, notează Automarket. Românii au înmatriculat un număr record de 883 mașini electrice și hibride în iulie, corespunzător unei cote de piață record de 6,9%, potrivit cifrelor comunicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

În acest context, o mașină mai accesibilă de la Dacia va pica la fix.

Ce se întâmplă cu celelalte tipuri de automobile?

Deloc surprinzător, șoferii preferă încă mașinile pe benzină și diesel. Primele sunt cele mai populare, cu o cotă de piață de 67,7% (8.667 de unități înmatriculate). Cota de piață a mașinilor diesel a fost de numai 25,5% (3.266 unități). Datele sunt pentru iulie.

Astfel, în total, în primele șapte luni, mașinile pe benzină au fost preferate de 40.555 de români, echivalentul unei cote de piață de 65,6%. În același inteval au fost înmatriculate 3.772 unități de mașini electrice și hibride. În fine, mașinile diesel au fost preferate de 28,3% dintre clienți (17.469 unități).

Când Dacia Spring va ajunge pe piață, principalul concurent va fi Renault Zoe. Dar se bucură de popularitate când vine vorba de combustibil clasic, cu Logan și Duster lideri la înmatriculări.