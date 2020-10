Vestea de la Banca Transilvania pentru români: toți trebuie să afle urgent de schimbare

Banca Transilvania încheie octombrie în forță. Tocmai a făcut un anunț important care vizează toți românii interesați de serviciile acestei bănci. Sunt pe site și mai jos le-am detaliat.

Ce propune Banca Transilvania acum e o campanie cu oferte speciale pentru clienți. I-a spus #MissionPossible și înseamnă două săptămâni de împrumuturi cu discount. Banca face acest demers, astfel încât clienţii să fie cât mai pregătiţi pentru sezonul de cumpărături.

Cele mai mari reduceri de la Banca Transilvania disponibile acum

Banca Transilvania a scăzut dobânda la overdraft de la 17% la 9%, iar la creditul de nevoi personale cu asigurare de viaţă şi şomaj, de la 9,5%, respectiv 10,5% la 7,5%, notează StartupCafe. Cardul STAR Forte vine cu 200 de puncte STAR bonus, echivalentul a 200 de lei.

Totodată, banca a pregătit o surpriză și pentru aplicația BT Pay. E vorba de un voucher pentru lanțul de cafenele 5togo pentru primele 10.000 de persoane care descarcă aplicaţia şi fac o plată cu telefonul până în 10 noiembrie. Detaliile complete sunt pe site.

Mai trebuie să știi că ai o ofertă la carduri de cumpărături STAR Forte. E vorba de acel bonus de 200 de puncte STAR pe card, care sunt echivalentul a 200 de lei, pentru un împrumut de minimum 2.000 de lei şi cumpărături cu cardul de minim 500 de lei până în 31 decembrie 2020.

Apoi, creditul de nevoi personale Practic BT, cu asigurare de viaţă şi şomaj, în lei: dobândă fixă de 7,5% p.a.; comision de analiză zero (faţă de oferta standard: rata dobânzii 9,5%, respectiv 10,5% pentru persoanele care primesc/nu primesc veniturile în cont BT şi comision de analiză 200 de lei).

În plus, Banca Transilvania are condiții noi și pentru Practic BT, în lei: 8,5% p.a. dobândă fixă; comision de analiză zero (faţă de oferta standard: rata dobânzii 9,9%, respectiv 10,9%, pentru persoanele care primesc/nu primesc veniturile în cont BT şi comision de analiză 200 de lei).

Și există pachetul de produse Practic BT cu asigurare de viaţă şi şomaj, cu dobânda fixă în lei (7% p.a. şi comision de analiză zero) + cardul de cumpărături STAR Forte (bonus 200 de puncte STAR, echivalentul a 200 de lei).

Pentru overdraft, Banca Transilvania propune dobândă fixă de 9% (faţă de 17%, oferta standard).